Corona salgınında örnek gösterilen Almanya’da son durum: Haftada 200 bin test, düğünlere yasak!

Her hastanenin özerk olduğu, doktorların bile bağımsız olarak corona testi yapabildiği ülkede, haftada ortalama 200 bin test uygulanabiliyor. Buna göre Almanya’da şu ana kadar yaklaşık 300 bin test yapıldığı tahmin ediliyor.

Bu testlerden 24 bin 904’ü pozitif çıkmış durumda. Büyük çoğunluğu yaşlı 94 kişi ise hayatını kaybetti. Ölüm oranı binde üç. Bu, normal bir grip salgınında ölenlerin oranının 7’de biri.

SERTLEŞTİRİLEN KURALLAR

Dün Başbakan Angela Merkel, “Ben de, evden çalışmak zorundayım. Ev karantinasındayım. Gittiğim doktorda corona virüsü tespit edildi” diyerek yeni önlemleri açıkladı.

İkiden fazla kişinin bir araya gelemeyeceğini duyuran Merkel, kurallara karşı gelmenin cezai yaptırımları olacağını belirtti.

Almanlar yasakların yanı sıra kendi önlemlerini de almış durumda. Marketlere tek tek giriliyor. Kuyruklarda mesafe en az 1.5 metre. Kasiyerler ve alışveriş yapanlar eldiven takıyor. Herkes başkasına saygı gösteriyor. Akşamları ise balkonlardan Beethoven’in,’Ode an die Freunde’ bestesi çalınıyor.

TÜRK DÜĞÜNLERİ YASAK

Özellikle geçen haftadan beri uygulanan yeni kurallara göre, sosyal hayattaki kısıtlamalar ise şu şekilde:

– Restoran, kafe ve barlar kapalı kalacak. Sadece sipariş edilen yiyecekler gelip alınabilecek.

– Sinema, tiyatro, doğum günleri, kalabalık olarak bir arada bulunulabilecek yerler yasak.

– Sadece marketler, inşaat malzemeleri satan yerler, gazete bayileri, temizlik firmaları, eczaneler ve hastaneler açık kalacak.

– Kalabalık Türk düğünleri yapılmayacak.

– Ailecek dışarı çıkılabilecek. Ancak aile fertleri dışında, iki kişiden fazla kişi bir arada bulunamayacak.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.