Corona sonrası 155’i arayanlar tavan yaptı!

Ülkemizde corona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler artırılırken, vatandaşların, 155’i arama sayısında önemli ölçüde artış oldu.

Geçtiğimiz Ocak ayında, 155 üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü günlük ortalama 10 bin, Şubat ayında 18 bin kişi ararken; 21 Mart’ta 28 bin, 22 Mart’ta ise 30 bin kişi aradı.

İKİ GÜNDE 7 BİN 400 KİŞİ

Emniyeti arayan 65 yaş üstü vatandaşların sayısının ise 2 günde 7 bin 400 olduğu öğrenildi. Emniyeti arayan yaşlıların bir kısmı ihtiyaçlarını talep ederken, önemli bir bölümünün de bilgi almak için polisi aradığı belirtildi.

“CANIM SIKILDI”

Polisi arayan 65 yaş üstü kişilerin bazıları yasak süresini sorarken, bazılarının da canlarının sıkıldığını anlattığı öğrenildi. Yaşlı yakınlarının dışarıya çıktığını söyleyen bazı vatandaşların da ihbarda bulunarak yardım istemesi dikkat çekti.

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