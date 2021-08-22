Corona tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret’in corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 14:00 – 22 Ağustos 2021

Corona tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

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