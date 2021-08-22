Corona tedavisi gören astsubay hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret’in corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.