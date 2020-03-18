Corona toplantısı sonrası Erdoğan ulusa sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ sonrası ‘ulusa sesleniş’ mahiyetindeki basın toplantısına başladı.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Sözlerime başlarken Çanakkale deniz zaferini kutluyorum. Çanakkale savaşının muzaffer komutanı Atatürk ve arkadaşlarını da rahmetle anıyorum.

* İnsanlık tarihine damga vuran pek çok salgın olmuştur. Yakın zamanda da SARS ve MERS ile mücadele edilmiştir. Ayrıca 2009’daki domuz gribi ve 2014’teki ebola gibi salgınlarla yüzleşilmiştir.

* Şu anda dünyada insan ölümlerine neden olan hastalıklar düşmüştür. Ancak hala insan ölümlerine neden olan salgınlar yaşanıyor.

* Önüne geçilmediği takdirde salgının kitlesel ölümlere yol açması hala devam ediyor. Özellikle son aylarda yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde yapacağı etkiyi henüz bilemiyoruz.

* Dünyanın nasıl evrileceğini bilemiyoruz ancak hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceğini de biliyoruz.

* Türkiye’nin bu fotoğrafı durdurarak oraya odaklanması şart.

* Batı ülkeleri vatandaşlarını sahipsiz bırakmıştır.

* Salgında ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyenleri görüyoruz. Kriz büyüdükçe bu tartışma da sürecektir.

* Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek bir yandan da geleceğe odaklanacağız.

* Dünyada insanların günlük hayatlarında evlerinde kalmasına yönelik tedbirler açıklandı.

* Corona virüsünde 200 bin kişide vaka görülürken ölen kişi sayısı 8 bine yaklaştı. 80 bin kişi iyileşirken diğerlerinin tedavisi devam ediyor.

* Türkiye tedbirlerini süratle alarak hayata geçirmiştir.

* 14 Mart’ta umreden gelen bir vatandaşımız yeni vaka olarak kayıtlara geçti.

* Lise ve üniversiteye giriş sınavlarını ertelemeyi gündeme alabiliriz

TOPLANTIDA ÖNLEMLER

Erdoğan’ın açıklama yaptığı salonda koltuklara “Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz” yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.

Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı.

TOPLANTI ÖNCESİ EKONOMİ MESAJI

Erdoğan toplantı öncesi “Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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