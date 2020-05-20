Corona ünlü oyuncu Lucy Fallon’ı da vurdu! Rol bulamayınca kıyafetlerini satıyor

2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı. Salgın nedeniyle pek çok sektör durma noktasına gelirken, spor ve sanat dünyası da bu süreçte büyük yara aldı.

İngiltere’de Coronation Street dizisiyle üne kavuşan 24 yaşındaki oyuncu Lucy Fallon, corona nedeniyle hiçbir projede yer alamayınca maddi olarak çıkmaza girdi.

Son olarak evini yenileyen ve birikimlerini tüketen Fallon, çareyi sosyal medya üzerinden kıyafetlerini satmakta buldu.

5 yıl rol aldığı diziden geçtiğimiz aylarda ayrılan Fallon, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Bu oldukça zor bir karardı. Ödüller kazandığım bu rolü oynamak harikaydı. Başka şeyler denemek için ayrılmasaydım, ‘Acaba nasıl olurdu? sorusu aklımda hep olacaktı. Ancak corona virüsü her şeyi havada bıraktı” dedi.

Fallon’ın diziden ayrılmadan önce son olarak yıllık 100 bin sterlin (yaklaşık 830 bin TL) ücret aldığı belirtiliyor.

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