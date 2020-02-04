Corona uyarısı yapan ve susturulmak istenen doktora da virüs bulaştı!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Dr. Li’nin başına gelenler, Vuhan’da Corona virüs vakalarının ilk görülmeye başladığı günlerde, bölge yetkililerinin yanlış yaklaşımlarına iyi bir örnekti.

SARS salgınına benzettiği ilk yedi vakayı aralık ayında fark ettiğinde Dr. Li, salgının merkez üssünde çalışıyordu.

Yeni vakaların Vuhan’daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor, hastalar hastanede karantinada tutuluyordu.

SALGINLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

30 Aralık’ta Dr. Li meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğu bir sosyal medya grubuna salgınla ilgili bir mesaj göndermiş ve hastalığın bulaşmaması için koruyucu giysi giymelerini öneriyordu.

Dr. Li’nin bilmediği şey ise hastalığa yol açan Corona virüsünün tamamen yeni bir tür olduğunun keşfedilmesiydi.

İLGİLİ HABER Corona virüsüyle ilgili yeni önlem! Bugün itibariyle başlandı

“SİZİ UYARIYORUZ”

Dört gün sonra Kamu Güvenliği Departmanı’ndan yetkililer gelip bir mektup imzalamasını istediler. Mektup kendisini “toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunmakla” suçluyordu.

“Sizi uyarıyoruz: Aynı küstahlık ve inatla bu yasa dışı faaliyete devam ederseniz hakkınızda işlem yapılacaktır – anlaşıldı mı?” diye yazıyordu. Altında Dr. Li el yazısıyla “Anlaşıldı” diye yazmıştı.

YETKİLİLER ÖZÜR DİLEDİ

Dr. Li, polisin “söylentiler yaymakla” suçlayıp haklarında soruşturma başlattığı sekiz kişiden biriydi. Ocak ayı sonunda Dr. Li, mektubun bir kopyasını Weibo’daki bloğunda yayınlayıp olanları anlatmıştı. Bu arada yetkililer ondan özür diledi, ama biraz geç olmuştu artık.

Ocak ayının ilk haftalarında Vuhan’daki yetkililer, virüsün ancak hayvanlarla temas halinde bulaşabileceğini iddia etmişti. Doktorları korumak üzere hiçbir rehber hazırlanmamıştı. Polislerin ziyaretinden bir hafta sonra Dr. Li, glokom hastalığı olan bir kadını tedavi ediyordu. Ama kadına Corona virüs bulaştığını bilmiyordu.

Weibo’daki bloğunda Dr. Li, 10 Ocak’ta öksürmeye başladığını, ertesi gün ateşlendiğini, iki gün sonra da hastanelik olduğunu anlatıyordu. Anne ve babası da hastalanıp hastaneye kaldırılmıştı.

İLGİLİ HABER Dünya Corona virüsü için teyakkuzda! Karantinadaki hastalar görüntülendi

10 gün sonra, 20 Ocak’ta Çinli yetkililer Corona virüs salgını nedeniyle acil durum ilan etti.

Dr. Li, önce birkaç kez Corona virüs testi olduğunu ancak tümünün negatif çıktığını, kendisinde virüs bulunamadığını söyledi.

30 Ocak’taki blogunda ise “Bugün nükleik asit testi pozitif çıktı, ortalık sakinleşti, sonunda teşhis kondu” diye yazdı.

Sonunda da gözlerini belerten ve dilini sarkıtan bir köpek emojisi kullanmıştı.

Bu paylaşımı binlerce yorum ve destek mesajı aldı.

Yorum yazan bir kişi, “Dr. Li Wenliang bir kahraman” diyordu, onun başına gelenlerin ülkesi hakkında ne anlattığından endişe eder bir halde.

“Gelecekte doktorlar bulaşıcı bir hastalığın belirtilerini gördüğünde erken uyarıda bulunma konusunda temkinli olacak”, “Daha güvenli bir kamu sağlığı uygulaması için on milyonlarca Li Wenliang’a ihtiyaç var” diye yazıyordu.

İLGİLİ HABER Corona virüsü ile mücadelede bilmeniz gerekenler! Çin’den gelen kargolarla Corona virüsü bulaşır mı?