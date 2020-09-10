Corona vaka sayısında son durum… 9 Eylül Covid-19 tablosu

9 Eylül Çarşamba gününün tablosuna göre, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 837 oldu. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var” ifadesini kullandı.

AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 8 milyon 105 bin 222’ye ulaştığı ifade edildi.

Dün iyileşen 943 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 254 bin 188’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 181 olduğu belirtildi.