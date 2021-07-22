Corona vakaları 10 bine yaklaştı! Bakan Koca ‘zayıf noktamız’ diyerek duyurdu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 22 Temmuz 2021 Perşembe gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında ise korkutan bir atış yaşandı. Son 24 saatte, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA ‘ZAYIF NOKTA’YI AÇIKLADI

Bakan Koca, vakalarda yaşanan artışın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım” ifadelerini kullandı.

“YARIN MUHTEMELEN DAHA YÜKSEK SAYIYLA KARŞILAŞACAĞIZ”

Koca, açıklamasının devamında şunları belirtti:

* Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz.

* Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek.

* Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım.

“YENİ VAKA SAYILARI 2 HAFTADA 2 KATINA ÇIKTI”

Koca, gün içinde yaptığı başka uyarıda da “Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim” demişti.

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