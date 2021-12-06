Corona vakalarının azaldığı ülkenin başbakanı sabah 04.00’e kadar partiledi

Görevdeki en genç başbakan olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin önceki gün Helsinki’de eşi Markus Raikkonen ile yemek yedikten sonra bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.

Yerel basının yayınladığı fotoğraflarda Marin, Butchers isimli mekanda sabah 04.00’e kadar kaldı ve eğlendi. Arkadaşları ve eşiyle dans eden Marin hakkında, “Yeni varyanttan endişeleniyor gibi gözükmüyor” yorumu yapıldı.

Nüfusunun yüzde 72’si çift doz aşı olan Finlandiya’da Cumartesi günü sadece 1277 vaka açıklanmıştı. Aynı gün Almanya’da 56.739 vaka, Türkiye’de ise 20.374 vaka açıklanmıştı. Ülkede gece kulüpleri ve restoranlara giriş için aşı kartı uygulaması da başarılı oldu.