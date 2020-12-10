Corona virüs aşısı zorunlu mu olacak, aşı ne zaman gelecek?

Etkilerini arttırarak devam eden corona virüse karşı önlemlerin ve son durumun görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

*Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapmalıyız. Aşı yapılan kişinin HES ve e-nabız uygulamasına aşı olduğu bilgisi işlenecek.

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

*Aşı daha önce 11 Aralık’tan önce gelecek demiştim. Zannediyorum 2-3 gün sonra yani 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Tüm izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da 2 hafta Halk Sağlığı ve Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumumuzun laboratuvarında iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak.

CORONA OLUP İYİLEŞENLER AŞI OLACAK MI?

*Hamileler için düşünülmüyor, 18 yaş altı için düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin’de çalışma devam ediyor. Mayıs veya Haziran ayı veya daha geç olabilir. 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek gerektiğinde 18 yaş altına da geçilebilir.

*İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok, gebelere aşı yapılması düşünülmüyor. Muhtemelen son 6 ay içinde coronayı geçirenler hariç olacak. Öyle düşünüyoruz.

AŞI KAÇ AŞAMADA VURULACAK?

*Özellikle aşıyı yaparken, inaktif aşıların 2 ile 8 derece arası korunabilirliği, grip aşısı gibi olduğu için ve bu anlamda alt yapımız da çok müsait olduğu için ve birinci basamak sağlık hizmetlerimizin de çok güçlü olmasıyla, Türkiye’de birçok ülkeden farklı bir şekilde daha yaygın olarak bu aşıyı yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Biz çocukluk çağı aşılarımızda, şuan pandemi yılı olmasına rağmen yüzde 98’lere varan oranda aşılamayı becerebilmiş bir ülkeyiz.

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