Corona virüs aşısında son durum ne? Bakan Koca’dan aşı açıklaması geldi

Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke aşı geliştirmesi için çalışmalarına başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

Corona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Yerli aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik bir ekip tarafından aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anda 4 farklı aşı üzerinden çalışılmaktadır. Başka çalışmalar da vardır.

*Ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı için de dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan ikisi insan deneyi çalışmalarına yakındır.

“İŞİN DOĞASINDA ZORLUK VAR”

*Aşı çalışmaları Sağlık Bakanlığımızın himayesine alındı. Bulaşıcı hastalıkların geçmişine bakıldığında aşıların kolay bulunmadığı görülür. Bilimsel bilginin üzerine o tarihlere kıyasla kat kat bilgi eklenmiş, teknolojisi mukayese edilmeyecek derecede ilerlemiştir.

*İşin doğasında bir zorluk olduğu da bilinmektedir. Salgının başlangıcında aşı için öngörülen zaman 12-18 aydır. Salgın 1 yılını doldurmaya yaklaşırken gerçekten önemli gelişmeler ortaya konuldu.

*Çin, Rusya, İngiltere ve bazı ülkeler insan üzerinde deneye geçtiklerini bildirdiler. Bunların hiçbiri satın almak istediğinizde ‘her şeyiyle sonuçlanmış bir aşı’ taahhüdünde bulunamamaktadırlar.

*Aşı konusunda dünyadaki durum budur, umut çok yüksek olmakla birlikte temkini ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

2 HAFTA SONRA BAŞLIYOR

*Türkiye’de gerçekleşen Faz-3 çalışmaları kapsamında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yerli Covid-19 aşısını 2 hafta sonra gönüllüler üzerinde deneyeceğiz.