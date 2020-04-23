Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay

Corona Günlerinde America ve California Programında Ayşe Şebnem Sarı Önerbay Konuğu WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay ile Corona Virüs Gündeminde, Türkiye’de, Dünyada ve Amerika’da Ticaretin Seyrini ve Geleceğini Canlı Yayında Masaya Yatırdı..

Bölüm 1

Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay Posted by Alaturka Online on Wednesday, April 22, 2020

Bölüm 2

Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay – 2. Bölüm Posted by Alaturka Online on Wednesday, April 22, 2020

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