Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay
Corona Günlerinde America ve California Programında Ayşe Şebnem Sarı Önerbay Konuğu WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay ile Corona Virüs Gündeminde, Türkiye’de, Dünyada ve Amerika’da Ticaretin Seyrini ve Geleceğini Canlı Yayında Masaya Yatırdı..
Bölüm 1
Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay
Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay
Posted by Alaturka Online on Wednesday, April 22, 2020
Bölüm 2
Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay
Corona Virüs Gündeminde Konuğumuz WATCH-US Türk-Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Önerbay – 2. Bölüm
Posted by Alaturka Online on Wednesday, April 22, 2020
Tek Parça Youtube