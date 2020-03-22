Corona virüs tespit edilen Çeşme Limanı’nda akılalmaz ihmaller zinciri

* Ulusoy Denizcilik Grubu’nun işlettiği Çeşme Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na gerçekleştirilen gemi seferleri aralıksız devam ediyor. Trieste, dünyada en çok corona virüs ölümünün yaşandığı karantina altındaki kuzey İtalya’da yer alıyor.

* Söz konusu rota üzerinde, şirkete ait “Ulusoy 14”, “Ulusoy 15” ve “Saffet Bey” adlı ro-ro gemileri mekik dokuyor. Gemiler ithalat-ihracat faaliyetlerinde kullanılıyor. Gemilere yaklaşık 250 TIR dorsesi yükleniyor. Dorselerin içinde binlerce ürün paketi bulunuyor.

* Gemiler çarşamba, cuma ve pazar günleri sabah 04.00-06.00 saatlerinde Çeşme Limanı’ndan ayrılıyor. Trieste Limanı’ndaki paket indirme-yükleme işlemleri 1-1.5 gün sürüyor. İtalya ve çevre ülkelerden alınan ithal ürün paketleri de aynı yoldan Çeşme’ye getiriliyor.

ŞOFÖRLER İTALYA’YA UÇUŞ ENGELİNİ BÖYLE AŞIYOR

* TIR şoförleri açısından 1 Mart 2020 gününe kadar sistem şöyle işliyordu: 10 kamarası bulunan gemilere 10 sürücü biniyor, diğer 15 şoför hava yoluyla İtalya’ya giderek Trieste Limanı’na ulaşıyordu. Bu tarihten itibaren ise sistemde değişiklik yapıldı.

* Şoförlerin gemilerle seyahat etmesi yasaklandı. Ulusoy Denizcilik Grubu ve kara taşımacılığı şirketleri, TIR şoförlerini İtalya’ya uçakla göndermeye başladı. Hükümetin İtalya ile havayolu seferlerini durdurması üzerine de taşımacılık şirketleri başka bir yol buldu.

* Şirketler, TIR şoförlerini İzmir Adnan Menderes Havaalanı’ndan Hırvatistan’a, oradan da kara yoluyla İtalya’ya gönderiyor. Trieste Limanı’nda, Çeşme’den gelen Ulusoy gemilerine ulaşan şoförler, gemi içindeki dorseleri TIR’lara bağlayıp yola koyuluyor. Çeşme’ye taşınan ithal ürün taşımacılığında da aynı yol izleniyor. Ulusoy Çeşme Limanı’na getirilen ithal mallar İzmir ve Türkiye’nin çeşitli merkezlerine dağıtılıyor.

* Bazı taşımacılık şirketleri, bu yöntem yerine, İtalya’nın Trieste Limanı’ndaki TIR şoförleri ile anlaşarak indirme-yükleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ulusoy Denizcilik Grubu’nun, gemilere TIR şoförü taşınmaması yasağını da deldiği ve iki şoförü ‘yolcu’ olarak taşıdığı iddia ediliyor.

GEMİCİLER VE ŞOFÖRLER 14 GÜN KURALINA UYMUYOR

* Çeşitli yollarla İtalya’ya giden TIR şoförleri, yurda döndükten sonra “14 gün boyunca evde gözlem altında kalınması” kuralına uymuyor. Şirket yönetimleri TIR şoförlerini ara vermeksizin çalıştırmayı sürdürüyor. Ulusoy Denizcilik Grubu’na bağlı gemilerde görev yapan üç geminin personelleri de bu kurala riayet etmiyor. Yetkililer, aralıksız çalıştırılan gemi personelinin gemilerden hiç inmediğini öne sürüyor.

* Her birinde 25’er kişinin çalıştırıldığı gemilerin personeli Çeşme Limanı’na döndüğünde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu işlemi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yapıyor. Fakat uzmanlar, iki hafta önce kullanımına başlanan termal cihazların corona virüs’ün kesin tespiti için yeterli bir önlem olmadığını vurguluyor. Çünkü virüsün 14 gün kuluçka süresi olabiliyor. Bu nedenle bir kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığı gümrük girişindeki kontrolde tespit edilemeyebiliyor.

DORSELER, GEMİLER VE PAKETLER DEZENFEKTE EDİLMİYOR

* Gemilerin içine konulup TIR dorseleriyle taşınan ürün paketlerinin ve gemilerin dezenfekte işlemi yapılmıyor. (Bu konuda bir istisna yaşandı: İlk kez 20 Mart’ta Trieste’den gelen “Saffet Bey” adlı ro-ro gemisi Sahil Güvenlik tarafından Çeşme açıklarında durduruldu.

* Açıkta birkaç saat bekletilen gemide uzman ekiplerin denetim ve dezenfekte çalışması yaptığı öne sürüldü. Ancak yetkililer bu konuda resmi açıklama yapmadı.

* Ulusoy Çeşme Limanı’ndan Yunanistan’ın Sakız Adası’na düzenlenen feribot seferleri 15 Mart’a kadar sürdürüldü. Seferler, Yunanistan’dan gelen talep üzerine, ancak bu tarihten itibaren durduruldu.

KARANTİNADAN KAÇIP LİMANA GELDİ

* Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık Şirketi’ne bağlı personel olan 50 yaşındaki TIR şoförü Ş.Ö’de corona virüs saptandı. Çeşme-Trieste arasında çalışan şoförlerden biri olan Ş.Ö., İzmir Tepecik Devlet Hastanesi’nde karantina altına alındı. Kısa süre sonra Ş.Ö. hastaneden kaçtı ve işine devam etmek üzere 15 Mart’ta Ulusoy Çeşme Limanı’na geldi. Ş.Ö’yü limanda gören ve tanıyan gümrük memurları durumu amirlerine bildirdi. Ş.Ö. tekrar karantinaya alındı.

DÖRT GÜMRÜK MEMURU KARANTİNAYA ALINDI

* 16 Mart günü limanda görevli doktor, dört gümrük memurunda yüksek ateş tespit etti. İkisi kadın, ikisi erkek olan memurlar hastaneye sevk edildi. Dört memur hastaneye ayrı ayrı değil, tek bir ambulansta götürüldü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran durumu kamuoyuna açıklayarak halkı tedbirli olması yönünde uyardı.

* Memurlar Çeşme Devlet Hastanesi’nde karantina altına alındı. Burada da tek tek değil, ikişerli odalarda tutuldular. İki erkek memur bir odada, iki kadın memur bir başka odada birlikte kaldı. Dört memur öğle ve akşam yemeklerini aynı masada yedi.

* Karantinadaki dört memurun kan örnekleri alınarak corona virüsü testi için Ankara’ya gönderildi. Testler önceki gün tamamlandı. Üç memurun test sonuçları negatif, bir memurun ise pozitif çıktı. Corona virüs taşıdığı saptanan 30 yaşındaki kadın gümrük memuru Bornova Tuncay Özilhan Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine sevk edildi.

DİKKATLER KARANTİNDAKİ DİĞER MEMURLARDA

* Diğer üç memur Çeşme Devlet Hastanesi’nde karantinada tutulmaya devam ediliyor. Sonucu pozitif çıkan arkadaşlarıyla aynı ortamda bulundukları için virüs bulaşma ihtimali göz önünde bulundurulan üç memurdan yeniden alınan kan örnekleri bir teste daha tabi tutuluyor. Bu test sonucunun bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

45 AİLE EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA

* Kadın gümrük memurunun testinin pozitif çıktığı bilgisini 20 Mart günü Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın kamuoyuna duyurmasının ardından, Ulusoy Çeşme Limanı’nda görevli personel işten çektirildi ve evlerinde gözlem altına alındı. Gözetim altına alınanların arasına kadın memurun temas ettiği kişiler de eklendi. Bu kapsamda, toplam 45 kişinin, aileleriyle beraber gözetim altına alındığı bildirildi. Gözlem süresi 14 gün sürecek. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gözlem altında tutulan yurttaşları her gün kontrol amaçlı arayarak, “Evde misiniz” diye soruyor.

LİMAN KAPATILMADI, BAŞKA GÜMRÜK PERSONELİ SEVK EDİLDİ

* Tüm bu olgulara rağmen liman kapatılmadı. Personelin evlerinde gözlem altına alınmasının ardından, liman hizmetleri kısa bir süre durdu. Fakat, Ulusoy Denizcilik Grubu ve Ticaret Bakanlığı, işleyişin devam ettirilmesini kararlaştırdı. Bakanlık, gözlem için evlerine gönderilen gümrük memurlarının yerine İzmir ve merkezlerden çok sayıda gümrük memurunu acilen Çeşme’ye sevk etti. Bu görevlendirme, Ulusoy Çeşme Limanı’nın ticari faaliyetlerinin aksamaması için yapıldı. Limandaki işleyiş aynen devam ettiriliyor.

45 KİŞİNİN DIŞINDAKİ LİMAN PERSONELİ GÖZETİME ALINMADI

* 30 yaşındaki kadın gümrük memurunda Coronavirüs tespitinin ardından 45 kişi evlerinde gözlem alınırken, geri kalan personel gözetim altına alınmadı. Ulusoy Çeşme Limanı’nda 25 kaçakçılık ve narkotik gümrük muhafaza memuru, 45 özel güvenlik personeli, 40 işletme personeli, 15 deniz acentesi personeli, ayrıca palamar, bot, gemici olarak görev yapan yaklaşık 50 personel bulunuyor. Bu personeller, vaka ortaya çıktığında aynı ortamda bulunmalarına rağmen, evlerinde gözetim altına gönderilmeyerek limanda çalıştırılmaya devam ediliyor. Limanda çalışan personel için yeterli sayıda eldiven ve maske bulunmuyor.

STK’LAR CUMHURBAŞKANLIĞI’NA DİLEKÇE YAZDI

* Yaşam hakkını savunan İzmirliler, Çeşme Limanı’ndaki faaliyetlere ara verilerek sağlık ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla imza kampanyası başlattı. Çeşme Ekinoks Derneği, Cumhurbaşkanlığı’na dilekçe yazdı. Dernek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yazdığı dilekçede, şöyle denildi:

* Limanın bir süreliğine seferleri iptal ettiği ve kapatıldığı açıklansa da faaliyetleri durmamış, İtalya seferi yapan gemiler limana yanaşmaya devam etmiştir. Ülkemizde birçok tedbirin bakanlıklar nezdinde alındığı şu günlerde, çoğu uçuş seferlerinin dahi iptal edildiği, camilerde tedbir amaçlı toplu ibadetlere ara verildiği vuku bulurken, bir ticari firmanın birkaç gemisinin faaliyetlerini ertelememesi ve insan sağlığını tehlikeye sokması çok büyük tepkilere yol açmaktadır. Limanın derhal kapatılması talep edilmektedir. Yüksek takdirlerinize saygılarımızla arz ederiz.