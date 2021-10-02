Corona virüse karşı etkisi kanıtlanmıştı: Fiyatı belli oldu

ABD merkezli Merck ilaç firması, corona virüse karşı geliştirdiği yeni ilacın piyasa fiyatının 700 dolar (yaklaşık 6 bin 200 TL) olacağını açıkladı.

Uzmanların corona virüsü ile mücadelede potansiyel bir atılım olarak gördüğü, ABD merkezli Merck & Co tarafından geliştirilen antiviral hapın virüse yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatma riskini yarıya indirdiği ortaya çıkmıştı.

ABD’de izinleri için başvuru yapılan ‘molnupiravir’ adlı ilacın fiyatının, 700 dolar (yaklaşık 6 bin 200 lira) olduğu açıklandı. Corona virüse karşı ilk oral yoldan ilaç olarak alınan Molnupiravir’in, tüm varyantlara karşı etkisi olduğu açıklanırken, hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğü belirlendi.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANINI YARI YARIYA AZALTIYOR

Merck’in yaptığı araştırmada; semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde “molnupiravir” ilacını alan deneklerin, “plasebo” alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı açıklandı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli araştırmacısı Amesh Adalja, “Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral tablet tüm oyunun kurallarını değiştirir” ifadelerinde bulundu.

Mevcut tedavi seçenekleri arasında Gilead Sciences Inc’in (GILD.O) aşılanmış antiviral remdesivir ve jenerik steroid deksametazon ilaçlarının yer aldığı ifade edilirken, bunların genellikle hastaneye yatış sonrası hastaya verildiği bilgisi paylaşıldı.

“OYUNUN KURALLARI TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR”

Merck CEO’su Robert Davis Reuters’e verdiği demeçte, “Bu, COVID-19’un nasıl yönetileceği konusundaki bakış açımızı değiştirecek” ifadelerinde bulundu. , mevcut tedavilerin “yoğun ve lojistik açıdan zor olduğunu. Basit bir ağızdan alınan hapın bunun tam tersi olacağını” sözlerine ekledi.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi kıdemli araştırmacısı Amesh Adalja da “Hastaneye yatış riskini bu derece etkileyebilecek bir oral antiviral oyunun kurallarını tamamen değiştirecek” ifadelerinde bulundu.

Merck’in hisselerinin, faz 3 denemeleri sonunda yüzde 9 oranında arttığı belirtildi.

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