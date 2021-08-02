Corona virüsü 4.32 milyon insanı öldürdü

Fransız haber ajansı AFP, resmi kurumların güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaşarak bir derleme yaptı. Yapılan açıklamada dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 4.23 olduğu belirtildi.

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Fransız haber ajansı AFP, 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün bilançosunu açıkladı.

AFP, resmi verilere dayandırarak hazırladığı haberde salgından 4.23 milyon insanın öldüğünü yazdı. Ajans, 198.247.050 insana resmi olarak corona virüsü bulaştığını yazarken bunların çoğunun iyileştiğinin altını çizdi. Haberde, sağlığına kavuşanların haftalar ve aylar sonra bile semptom gösterdiği belirtildi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgınının bilançosunun resmi verilerin iki ya da üç katı olabileceği uyarısında bulundu. DSÖ, birçok kurum ve kuruluşun Covid-19’a bağlı bazı ölümleri doğrudan kayıt altına almadığını hatırlattı.

Resmi verilere göre ABD ve Kanada’da 639 binden fazla insan yaşamını yitirirken Afrika’da 170.998 insan yaşamını yitirdi. Orta Doğu’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 160.907 olarak kayıtlara geçerken Okyanusya’da da 1.381 insan corona virüsü sebebiyle öldü.

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