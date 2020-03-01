Corona Virüsü ABD Genelinde Çin Mahallelerini Vurdu

Corona virüsü bir diğer adıyla COVID-19, dünya genelinde hızla yayılırken sadece hastalığı değil korkuyu da yayıyor. Ve bu korku virüsün çok az görüldüğü ülkelerde de dikkat çekiyor, Amerika gibi. 320 milyon nüfuslu ülkede virüs taşıyanların sayısı 60. Ancak bu özellikle Çin kökenli işletmecilerin işini zorlaştırmış durumda.

Çin’de başlayan ve diğer ülkelere de yayılmakta olan Corona virüsü, korkuyu da beraberinde getiriyor.

Corona vakası 320 milyon nüfuslu Amerika’da onlarla ifade edilse de ülke geneline korkuyu yaymışa benziyor.

Chicago Sağlık Dairesi’nden Allison Arwady, “Chicago’da, Illinois ve Amerika genelinde yaşayanlar için Corona virüsünün yarattığı risk düşük seviyede. Kamuoyunun bu konuda tavrını değiştirmesi için bir neden yok. Maske takmaya gerek yok. Etkinlikleri iptal etmeye gerek yok ve tabi ki Chinatown’a gitmememezlik yapmaya gerek yok” diyor. Ancak bu sözler de endişeleri azaltmışa benzemiyor.

Özellikle Amerika’nın bazı kentlerinde yer alan, genelde Asya ve Çin asıllılarının iş yerlerinin olduğu Chinatown olarak bilinen Çin mahalleleri Corona virüsünün yayılmasıyla zor günler geçiriyor.

Amerikan Çin Restoran Enstitüsü’ne göre Chicago’nun Chinatown bölgesindeki restoranlara gidenlerin sayısı oldukça azalmış durumda.

New York, 500 bin Çin asıllı Amerikalı nüfusuyla ülkede en fazla Çin kökenlinin yaşadığı kent.

New York’ta yekililer şehirde Corona virüsü vakası olmamasına rağmen kentteki Chinatown’ın kan kaybetmekte olduğunu belirtiyor.

Çin restoranlarındaki müşterilerin önemli ölçüde azaldığına dikkat çekiliyor.

Manhattan’ın Chinatown bölgesinin en eski restoranı Nom Wah Tea Parlor’ın yöneticisi Vincent Tag sadece son 3 haftada müşterilerin yüzde 40 oranında azaldığını belirtiyor.

Bölgede yaşayanlar, virüsün kaynağının binlerce km uzakta olduğunu ve bu korkunun orantısız olduğunu vurguluyorlar. Hatta bazıları kendilerini artık yabancı gibi hissetmeye başladıklarını bunun rahatsız edici olduğunu kaydediyor.

Endişe sadece New York’ta, Chicago’da değil, Boston, San Francisco, Arizona gibi yerlerden de benzer haberler geliyor.

Örneğin San Francisco’da 4 restoranı bulunan Wong ailesi müşterilerin azalması nedeniyle birini kapamayı düşünüyor.

Virüsün yemekle bulaşmadığına vurgu yapan yetkililer halkın endişelerini gidermeye çalışıyor.

Boston Belediye Başkanı Marty Walsh sosyal medyada kampanya başlatarak insanlara kentin Chinatown bölgesindeki küçük işletmeleri desteklemek adına fotoğraflarını paylaşmaları için kampanya başlattı.

New York’ta yetkililerle politikacılar Chinatown’a gitmemek için bir neden olmadığı yönünde çağrılar yapıyor ve Çin restoranlarındaki yemek yedikleri fotoğrafları paylaşıyorlar.

Peki başkentte, Washington’da durum nasıl?

Mikrofonlarımıza konuşanlar Corona virüsünün Çin yemekleri yemelerini etkilemediğini belirtti.

Amerika’da yetkililer Corona virüsünün dünyadaki yayılma hızına dikkat çekerek, virüsün Amerika’da artık ne zaman yayılmaya başlayacağını tartışmanın zamanının geldiğini ve buna göre de hazırlıklar yapılması çağrısı yapıyor.

Amerika buna hazır mı? sorusu da geçen hafta ülkede en fazla tartışılan konulardan biriydi.