Corona virüsü artınca yasaklar geldi: Mağaza ve restoranlar 19.00’da kapanıyor

Corona virüsü salgınının durdurulamadığı Hollanda’da dikkat çekici bir karar alındı.

Sozcu.com.tr

Hollanda, corona virüsü vakalarını yavaşlatmak için uzun bir aradan sonra kısıtlama ve yasak kararı aldı… Batı Avrupa’da uzun bir aradan sonra alınan kısıtlama kararı kapsamında birçok mağaza, işletme ve restoran ile bar saat 19.00’a kadar açık kalabilecek.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre bu cumartesi günü başlayacak yasakların haftanın en az 3 günü uygulanacağı belirtildi.

İnsanların evden çalışmalarının isteneceği ve bu yönde teşviklerin de yapılacağı belirtilirken gelecek haftalardan itibaren ise spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı kaydedildi.

OKUL VE TİYATRO SALONLARI AÇIK

Okul, tiyatro ve sinemaların ise açık kalacağı belirtildi. Başbakan Mark Rutte ve kabinesinin son kararı Cuma günü vereceği ve akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek kararı duyurucağı kaydedildi.

Eylül ayından itibaren kısıtlama ve yasakların kaldırıldığı Hollanda’da son dönemde vaka sayıları hızla artmıştı. Nüfusun yaklaşık yüzde 85’inin aşılı olduğu ülkede hatırlatma aşısı henüz az bir kesime yapıldı.

Hollanda Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede geçen ay hastaneye kaldırılanların yüzde 55’inin ve yoğun bakımdakilerin ise yüzde 70’inin aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş olanlar olduğu kaydedildi.

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