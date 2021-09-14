Corona virüsü aşısı 112 binden fazla insanın hayatını kurtardı

İngiltere’de yetkililer Covid-19 aşılarının 112.000’den fazla hayat kurtardığını ve 24 milyon kişinin corona virüsüne yakalanmasını önlediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların ne kadar büyük bir koruma sağladığını gözler önüne seren bir açıklama İngiltere’den geldi…

İngiliz yetkililer ülkede yapılan Covid-19 aşılarının 112.000’den fazla hayat kurtardığını ve 24 milyon kişinin corona virüsüne yakalanmasını önlediğini açıkladı. Yetkililer ayrıca bağışıklığı düşük risk altında olanların tamamına, ön saflardaki sağlık personeline ve 50 yaş üstü kişilere takviye doz aşı yapılmasını önerdiler.

ÖLÜM ORANINDA ÜST SIRADALAR

İngiltere Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi’nin ikinci dozdan altı ay sonra üçüncü doz yapılması tavsiyesi, dünyanın en yüksek corona virüsü ölüm oranlarından birine sahip olan İngiltere’de yeniden kapsamlı aşılama programının önünü açıyor.İngiltere Başbakan Boris Johnson ve diğer yetkililer virüse karşı mücadelenin bitmediği uyarısı yaparken, İngiliz yetkililerin bu açıklaması hükümetin bu kış vakaları azaltma stratejisine yönelik açıklamasından önce yaptı.

İngiltere’de Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, takviye doz aşı tercihinin Pfizer aşısının veya alternatif olarak yarım doz Moderna aşısının kullanılması olduğunu açıkladı. İngiltere, Nisan ayında takviye doz aşı için 60 milyon ek Pfizer aşısı sipariş etmişti.

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