Corona virüsü aşısı insanlar üzerinde Nisan’da denenecek

Çin’in Wuhan Kenti’nde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Türkiye’ye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın virüsün Türkiye’de görüldüğünü açıklamasının ardından, vatandaşlar önlemlerini arttırdı. Okullar tatil edilirken Türk vatandaşlarının acil olmadıkça yurt dışına çıkmamaları istendi.

ÇİN CORONA VİRÜSÜNÜ KONTROL ALTINA ALDI MI?

Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, yapılan açıklamalara göre, şu anda virüsü kontrol altına almayı başardı. Bu süreci nasıl atlattıklarından aşısını bulup bulmadıklarına kadar her detayı Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sözcüsü Yang Yun ile konuştuk.

“62 BİN KİŞİ TABURCU OLDU”

Sorularımızı yanıtlayan Yun, Çin’de durumun iyiye gittiğini ve virüsü kontrol altına aldıklarını belirterek son resmi rakamları paylaştı. Yun, “Dün 16:00 itibariyle güncellenen rakamlara göre, Çin’de mevcut olan kesinleşen vaka sayısı 14 bin 891, şüpheli vaka sayısı 253, taburcu olan kişi sayısı 62 bin 919, ölüm sayısı 3 bin 173” dedi.

“TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINABİLECEK BİR VİRÜS”

Panik yapmamak gerektiğini söyleyen Yun, “Bizim mücadelemizde edindiğimiz deneyimlerimize ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre bu virüsün bulaşıcı gücü yüksek ama tamamen kontrol altına alınabilecek bir virüs, o yüzden paniğe gerek yok” ifadelerini kullandı.

Virüsü atlatmanın diğer bir yolunun da kişinin hijyenine ve beslenmesine çok dikkat etmesinden geçtiğini ifade eden Yun, “Ellerinizi sık sık yıkayın, bağışıklık gücünüzü yükseltecek besinler tüketin” ifadelerini kullandı.

“AŞI, NİSAN’DA İNSANLARDA DENENECEK”

Yun, “Virüsün aşısını buldunuz mu?” şeklindeki sorumuza ise, “Çin’de de dünya üzerinde de aşı çalışmaları sürüyor. Şu an en ileriye gitmiş aşı hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Diğer aşılar da onu takip ederek ilerletiliyor. Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan” dedi.

“VİRÜSÜN DOĞADAN GELDİĞİNE İNANIYORUZ”

Virüsün kaynağını tespit edip etmediklerini sorduğumuz Yun, “Şu anda virüsün kaynağını tespit edemedik. Bizim bilim insanları ve dünyadaki bilim insanları birlikte çalışıyorlar. Biz bu virüsün doğadan geldiğine inanıyoruz” cevabını verdi.

BİYOLOJİK SİLAH MI?

Virüsün gelişmiş ülkelere yönelik bir biyolojik silah olduğu iddialarını da yanıtlayan Yun, şöyle konuştu.

“Dediğim gibi bu virüs doğadan geliyor, yapay bir durum olduğunu hiç düşünmüyoruz. Bu virüsün sadece Çin’de değil tüm dünyada görülmesi de onun yapay olmadığının ispatı. Dünyadaki diğer ülkeler de virüsle mücadele ediyor onlar da etkilendi. Bir silah ya da savaş olduğuna inanmıyoruz.”

“KENDİ HÜKÜMETİNİZE GÜVENİN”

Türklere tavsiyelerde de bulunan Yun, rivayetlere ve kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Mutlaka resmi ve güvenilir kaynaktan verilen bilgilere inanın, resmi kurumlardan yapılan önerileri dinleyin. Hiçbir hükümet kendi halkının sağlığını riske atmaz, mutlaka kendi hükümetinize güvenin” diye konuştu.