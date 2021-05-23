Corona virüsü bağırsakları da vurdu

Hastalık, bağırsaktaki duyarlılığın artmasına bağlı olarak hayat kalitesini bozan birçok şikayetle karşımıza çıkabilir. Bunlar karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi şikayetlerden bir ya da birkaçı olabilir. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Özer Çakır, pandemi sürecinde yaygın görülmeye başlayan hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi;

BEYİNLE İLETİŞİM BOZULUYOR

Irritable Bağırsak Sendromu’nun ortaya çıkmasında genetik yatkınlık, stres, geçirilen enfeksiyonlar, bağırsaktaki mikrobiyatanın özelliği gibi birçok faktör rol oynar. Bu durum, beyin ile bağırsak arasındaki iletişimin bozulmasıyla bire bir ilişkilidir. Covid-19 enfeksiyonu da bağırsaktaki florayı kötü yönde etkilediği için Irritable Bağırsak Sendromu sık görülmektedir. Bir diğer etki de pandeminin yarattığı her türlü stresin (yaşamın kısıtlanmasından ekonomik sıkıntılara kadar) bağırsakların fonksiyonlarını bozmasıdır.

ÖNCELİKLE TANI KONULMALI

Irritable Bağırsak Sendromu, fonksiyonel bağırsak hastalığı olduğu için tanı koyabilmek için öncelikle organik hastalıkların dışlanması gerekir. Bu organik hastalıklar (inflamatuar bağırsak hastalıkları, bağırsak polibi vb.) dışlanıp, Irritable Bağırsak Sendromu tanısı konulduktan sonra tedavisi planlanmalıdır.

HASTALIKLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

– Egzersiz yapın: Tedavide; stresle başa çıkmanın yolları açısından egzersiz önemli yer tutmaktadır. Her gün 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Yoga ve nefes egzersizleri de faydalıdır.

– Gaz yapan gıdalardan uzak durun: Tedavide diyetin rolü önemlidir. Özellikle gaz yapan yiyecek ve içecekleri iki ay hayatınızdan çıkartın. Baklagiller, sarımsak, soğan, lahana, karnabahar, laktozlu gıdalar gaz yapma ihtimali daha fazla olan gıdalardır.

– Takviye almayın: Eğer kullanılıyorsa gereksiz vitamin ve takviye ürünlerini, bitkisel ürünleri almamak gerekir. Bütün alınan ilaç tedavilerinin, bitkisel ürünlerin ve vitaminlerin hekimlerle paylaşılması tedaviye yanıtta önemlidir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

IrrItable Bağırsak Sendromu tedavisinde, diyet, egzersiz ve gereksiz kullanılan ürünlerin kesilmesine rağmen şikayetler devam ederse, bunlara göre uygun ilaç tedavileri doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Ayrıca stres ve endişe ön planda ise buna uygun tedavilerinde planlanması gerekmektedir. Bağırsak florasının bozuk olduğunu düşündüğümüz hastalarda ise uygun probiyotik tedavisi uygulanır. Enfeksiyon riskini artırabileceğinden probiyotik destekleri de uzun süre aralıksız kullanılmamalıdır.