Corona virüsü beklenen yaşam süresini düşürüyor: ABD’li erkeklerde 2.2 yıl azaldı

29 ülkede yapılan araştırma sonucu corona virüsü salgınının beklenen yaşam süresini düşürdüğü ortaya çıktı. Erkeklerde düşüş daha fazla yaşanırken, ABD 2.2 yıl ile ilk sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 4.7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını etkisini sürdürüyor. Salgını bitirebilmek için aşılama kampanyaları hızlanırken, uzmanlar bir yandan da virüsün insanlar üzerindeki uzun dönemli etkilerinin şifrelerini çözmeye çalışıyor.

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi uzmanları, virüsün ülkelerdeki beklenen yaşam süresi üzerinde yaşattığı değişimi mercek altına aldı. Buna göre yalnızca Danimarka ve Norveç’te hem kadınlar hem de erkeklerde beklenen yaşam süresinde düşüş olmadı.

SAVAŞTAN BU YANA GÖRÜLMEDİ

Sonuçları Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi’nde de yayınlanan çalışmada, büyük çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere 29 ülkedeki veriler incelendi. Covid-19’un dünya genelinde ölüm oranları artışında tetiklenmeye sebep olduğu belirtilirken, bu durumun Batı Avrupa için İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Doğu Avrupa için ise Sovyetler Birliği’nin dağılışından bu yana görülmediği vurgulandı.

‘YARALAR ÇOK DAHA UZUN SÜREBİLİR’

Çalışmada, beklenen yaşam süresinin İspanya, Slovenya, Estonya ve Kuzey İrlanda dışındaki tüm ülkelerde, erkeklerde kadınlara oranlara daha fazla düştüğü ortaya kondu. Bu alanda corona virüsünde en çok can kaybının kayıtlara geçtiği ABD başı çekti. ABD’li erkeklerin geçtiğimiz yıl beklenen yaşam süresi, Covid-19 nedeniyle 2.2 yıl azaldı.

Araştırmanın başında yer alan Oxford Üniversitesi’nden Jose Manuel Aburto, sonuçlara ilişkin yaptığı yorumda, “Corona virüsü pandemisinin toplum sağlığı üzerindeki yaraları çok daha uzun sürebilir” ifadelerini kullandı.

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