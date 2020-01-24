Corona virüsü belirtileri neler? Coronavirüs nasıl bulaşır?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde korkuya sebep olan coronavirüs ile ilgili bilgileri Nazan Doğaner Halıcı’ın haberine göre, sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Çin bilim insanları virüsün yarasa ya da yılandan insanlara bulaşmış olabileceğini düşünüyor. Milyonlarca insanı tehdit eden coronavirüsün ülkemizde ise ciddi bir tehlike oluşturmadığı bakanlık tarafından açıklandı. Peki corona virüsü belirtileri neler? Coronavirüs insanlara nasıl bulaşır? Tedavisi var mı? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden görebilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Çoğunlukla hafif orta derecede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkar. Ateş, baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi solunum yollarına ait belirtiler ön plandadır. Hastalık ayrıca bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide-bağırsak şikayetlerine de neden olabilir.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Birçok çeşidi vardır. Evcil, yabani ve tarım hayvanlarında (kedi, yarasa ve deve gibi) hastalık yapabilen bir virüs topluluğudur.

NASIL BULAŞIR?

Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Tıpkı mevsimsel grip etkeni gibi yakın temas, öksürük ve aksırık gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalmak hastalığın kısa sürede geçmesinde etkilidir

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı son derece önemlidir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.