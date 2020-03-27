Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl anlaşılır?

Yaklaşık 180 ülkede görülen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde karantina uygulanıyor. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüsünden tüm dünya etkilenmeye devam ediyor. Peki corona virüsü belirtileri neler corona virüsü kapıp kapmadığınız nasıl anlaşılır?

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni corona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olanbildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengel ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanılmalıdır.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

En çok karşılaşılan belirtiler, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.

Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

Yeni corona virüsünün kuluçka süresi 2 ile 14 gündür.