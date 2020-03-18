Corona virüsü beyaz cennet Pamukkale’yi de vurdu!

Corona virüsü salgını Türkiye’nin en fazla ziyaretçi alan ören yerlerinden biri olan Pamukkale’yi vurdu. Geçen yıl 2,5 milyon turist ağırlayan Beyaz Cennet’teki 5 yıldızlı otellerden biri geçici olarak kapandı.

ŞEN: BİR OTEL DAHA KAPATACAK

DENTROD Başkanı Gazi Murat Şen, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerin toplam 8 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu fakat ancak yüzde 5’lik doluluğa sahip olduklarını belirterek şöyle konuştu:

* Pamukkale’de 7 adet 5 yıldızlı otel bulunuyor.

* Bunlardan biri geçici olarak kapandı.

* Bir otel de hafta sonuna kadar faaliyetlerini sürdürecek ve önümüzdeki haftadan itibaren o da kapanacak.

* Bir diğer otel tesisinin yüzde 90’lık bölümünü kapattı, sadece 20 odası ile hizmet vermeye başladı.

* Diğer tesisler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı önlem paketini bekliyor.

* Onların da kapatma durumu söz konusu.

“YERLİ TURİST DE GELMİYOR”

Pamukkale ve Karahayıt’ta termal havuzların tedbir nedeniyle kapatılmasından sonra yerli turist akışının da son bulduğunu söyleyen DENTROD Başkanı Şen şöyle konuştu:

* Bu bölgeye müşteriler konaklamak için değil termal ve SPA için geliyor.

* Sağlık Bakanlığı’nın tedbirleri kapsamında havuzlar kapatılınca yerli turist de gelmedi.

* Yabancı turist yok denecek kadar az.

* Salgın sadece 5 yıldızlı otelleri değil özellikle Karahayıt bölgesindeki pansiyonları da etkiledi.

Şen, Pamukkale’nin ören yerleri için ise İstanbul’daki Topkapı Müzesi ve Ayasofya’dan sonra en fazla ziyaretçi alan yer olduğunu söyledi.

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