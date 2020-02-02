Corona Virüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara’dan ‘maske’ açıklaması

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsüyle ilgili Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca alınan tüm tedbirler, Corona Virüsü Bilim Kurulu‘nun öneri ve yönlendirmesiyle gerçekleşiyor.

26 kişiden oluşan kurulun üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’nin salgına karşı en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geldiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

REHBER ÜÇÜNCÜ KEZ GÜNCELLENDİ

– Corona virüsün ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bulaştığını, hangi durumlarda virüsten şüphelenmemiz gerektiğini anlatan çok detaylı bir rehber kitapçık hazırlandı.Dünyada corona virüse karşı bilgilendirme amacıyla ilk hazırlanan rehber kitapçıklardan bir tanesiydi bu. Sonrasında da hem Dünya Sağlık Örgütü hem de diğer ülkelerin Çin’den gelen verilere istinaden bu rehber güncellendi. Şu an üçüncü güncellemesini yapıyoruz. O bakımdan bizim ülkemizde bu virüse karşı ciddi bir hazırlığın olduğunu söyleyebiliriz.

RİSKLERİMİZİ BELİRLEDİK

– Çin’de görülen bir enfeksiyonun Türkiye’ye nasıl gelebileceği, hangi koşullarda gelebileceği, gelirse de nasıl geleceği ve nereden geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.Risklerimizi de belirledik ve Türkiye’de de doğal olarak hepimizin aklına ilk geldiği gibi havaalanından girişin yapılmasının muhtemel olduğunu düşündük. Uçaklara biniş öncesinde ve sonrasında havaalanlarında hazırlıklar yapıldı. Ve termal kamera uygulamasına başlandı. Yani çalışmaların ilk basamağı virüsün Türkiye’ye girişini önlemeye dönük yapılan çalışmalar oldu.

TÜM İLLER VE İLÇELER HAZIR VAZİYETTE

– Bu çalışmalar sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılıyormuş gibi düşünmemek lazım. Anadolu’nun her yerinde sağlık personellerimizin bir ön bilgilendirilmesi yapıldı. 112’lerin hepsinin bilgileri mevcut.

– Mesela bir turist “Ben 14 gün önce Çin’de bulunmuştum veya Çin’den geçmiştim” gibi bir ifade verdiği anda 112 ekiplerimiz o kişiyi izole olarak, yani gerekli önlemleri alarak ve tıbbi maskelerini takarak o şekilde hastaneye getirecekler. Hastaneye getirirken de merkeze bilgi verecekler. Hastaneler de bu konuda bilgilendirildi ve bunun hazırlığı tüm Anadolu’da yapıldı.

– Eğer Türkiye’de bir vaka görülürse, şu anda hangi hastaneye yatabileceği, hangi koşullarda yatabileceği belirli. Tüm hastanelerimizde yatabilir; ama biz yine de bulaşma önlemlerini düşünerek onların hepsi planlanmış ve bu plan çerçevesinde de tüm iller ve ilçeler hazır vaziyette.

MASKE TAKMAYI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

– Gece gündüz demeden de her durumu birbirimizle sürekli paylaşıyoruz. Bizim ülkemiz için şu anda maske takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yani genel anlamda dışarıya çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken de maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok.

EN UZUN SÜREDE İZLENECEKLER

– Çin’den tahliye edilen Türklerin hangi koşullarda oldukları öğrenildi, herhangi bir şikayetlerinin olmadığına dair beyan alındı. Oraya giden sağlık ekibi içindeki enfeksiyon hastalıkları uzmanları, yolcuları muayene etti.

– Bindikleri uçak tüm izolasyon yöntemlerinin birer basamak ilerisi uygulanarak Türkiye’ye doğru yola çıktı. Hastanede enfeksiyon süresinin gelişebilme olasılığı olan en uzun sürede izlenecekler. Ve bu izleme sırasında da başkaları ile temas etmemeleri sağlanacak. Bulgulara rastlanırsa da direkt enfeksiyon yönünden araştırmaları gerçekleştirilecek.

VİRÜS TAŞIYORLARMIŞ GİBİ DAVRANIYORUZ

– Ülkemize virüsün girişini engellememiz için bu kişiler virüsü taşıyormuş gibi davranıyoruz. Aslında bunlar çok uzun süredir orada izoleler, başka kimseyle temas etmediler ve aynı zamanda hiçbir bulguları yok. Sağlam olduklarından eminiz ama ona rağmen riski sıfırlamak için biz bu gelen kişileri 14 gün boyunca bir alanda misafir ediyoruz. (DHA)

İLGİLİ HABER Maske, corona virüsünden korur mu?

İLGİLİ HABER Çin, Türkiye’ye sattığı maskeleri geri alıyor