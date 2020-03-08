Corona virüsü bir komşuya daha sıçradı! İtalya’da 16 milyon kişiye karantina….

Corona virüsünün yayıldığı ülkelerden art arda haberler geliyor. Son gelen bilgilere göre, Türkiye’nin bir sınır komşusunda daha Corona virüsü tespit edildi. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan, İran, Irak ve Gürcistan ile birlikte sınırların kapalı olduğu Ermenistan’da tespit edilen Corona virüsü Bulgaristan’da ortaya çıktı. Bulgaristan’da dört kişide yapılan Corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklandı.

Corona virüsünde son durum:

İngiltere

İngiltere’de Corona virüsü vaka sayısının 209’dan 273’e yükseldiği belirtildi. Ülkede 23 binden fazla kişiye test uygulandığı belirtilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

İran

Corona virüsünün en çok etkilediği bölgelerden biri olan İran’da da ölü ve hasta sayısı arttı. İran Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan açıklamada ölü sayısının 196’ya çıktığını duyururken, hasta sayısının da 6 bin 500’den fazla olduğunu aktardı.

Irak

Irak’ta iki kişinin daha virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Irak sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede ölü sayısı 6’ya, karantina alınanların sayısı da 54’e yükseldi.

İtalya

Corona virüsü vakalarının 5 bin 883’e, ölü sayısının da 257’ye ulaştığı İtalya’da hükümet virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirleri daha da genişleterek ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgeleri karantina altına aldı.

Rusya

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi, 3 yeni Corona virüsü tespit ettiklerini açıkladı. Rusya’da Corona virüsü nedeniyle karantina alınanların sayısı 18’e yükseldi.

ABD

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette Corona virüsü vaka sayısının 89’dan 105’e yükseldiğini duyurdu. ABD geneline ise 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, karantinaya alınanların sayısı 453’e yükseldi.

Almanya

Almanya’da vaka sayısı bin kişinin üzerine çıktı. Vaka sayısındaki ciddi artış, yetkilileri farklı tedbirler almaya yöneltirken, Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Corona virüsünün yayılmasını engellemek için bin kişiden fazla kişinin katılacağı etkinliklerin yasaklanmasını istedi.

Etkinliklerin iptal edilmesinin ne anlama geleceğini de ifade eden Bakan Spahn, “İptallerin vatandaşlar veya organizatörler için oluşturacağı sonuçların farkındayım. Önümüzdeki birkaç gün içinde ekonomik sonuçlarla nasıl başa çıkacağımız hakkında konuşacağız. Ancak, insan sağlı kadar değerli bir şey olamaz” diyerek Almanya’da Corona virüse tespit edilen vaka sayısı 50 dolayında iken bir haftada on kat artış göstermesinin hafife alınacak bir durum olmadığını söyledi.

Hollanda

Hollanda Halk Sağlığı Merkezi, Corona virüsü nedeniyle 82 ve 86 yaşında olan 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükselirken, vaka sayısının 265 olduğu belirtildi.



Moldova

Moldova’da bir kişide Corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. Moldova Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, İtalya’dan gelen bir Moldova vatandaşında yapılan Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bangladeş

Bangladeş’te de üç kişide Corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Bangladeş Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, yaşları 20 ve 35 arasında değişen hastalardan ikisinin yakın zamanda İtalya’dan döndüğünü duyurdu.

Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü vaka sayısının 29’a yükseldiğini açıkladı. Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e yükseldi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. (Sözcü, Reuters, BBC Türkçe, İHA)

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