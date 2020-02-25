Corona virüsü Cezayir’e de sıçradı!

Cezayir Sağlık Bakanı da Corona virüsü taşıyan kişinin karantina altına alındığını belirtti.
Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha Corona virüsüne rastlandığı belirtildi.
Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4’e yükseldi.
Açıklamada 2 yeni vakanın “İran’a seyahatle bağlantılı” olduğu belirtilerek kişilerin gözlem altında tutuldukları ifade edildi. REUTERS-İHA
İLGİLİ HABERABD, Corona virüsü için ilk ilaç denemesine başlıyor İLGİLİ HABERAvrupa’da Corona alarmı! Vaka sayısı hızla artıyor