Corona virüsü Cezayir’e de sıçradı!

Yazan:
Alaturka Online
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Cezayir Sağlık Bakanı da Corona virüsü taşıyan kişinin karantina altına alındığını belirtti.

Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha Corona virüsüne rastlandığı belirtildi.

Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4’e yükseldi.

Açıklamada 2 yeni vakanın “İran’a seyahatle bağlantılı” olduğu belirtilerek kişilerin gözlem altında tutuldukları ifade edildi. REUTERS-İHA

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