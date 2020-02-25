Corona virüsü ekonomiyi de vurdu! İşe alımları durduruyorlar

Reuters’te yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 2 bin 700’den fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü nedeniyle Lufthansa, Çin’e yapılan tüm uçuşları Mart sonuna kadar durdurdu.

Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Harry Hohmeister gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum içinde alınan kararla ilgili “Elbette bunun bizim ve diğer endüstriler için önemli ekonomik sonuçları olacaktır” ifadesini kullandı.

Hohmeister, işe alımları durdurma kararıyla birlikte şirketin bazı projelerinin de iptal edebileceğini belirtti.

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