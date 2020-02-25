‘Corona virüsü en çok Asyalı erkekleri etkiliyor’

İran’da Corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Komşu ülkelerde görülme ve ölüm oranının artması ise Türkiye’de yaşayanların tedirginliğini artırıyor.

Corona virüsün yapısı ve bulaşma riski ile ilgili Habertürk’e konuşan Doç. Dr. Oytun Erbaş, virüsün özellikle Asyalı erkekleri daha çok etkilediğine dikkat çekti. Virüsten korunmanın yollarına da değinen Erbaş’ın açıklamaları şöyle;

*Şu an Türkiye’de bir vaka yok. Virüslerden en kolay etkilenenler küçük çocuklar, kanser hastaları ve yaşlı hastalardır.

*Corona virüste yüzde 80 hiçbir belirti olmuyor insanlarda. Genelde ayakta geçiriyorlar hastalığı, belki biraz kas ağrısı oluyor. Bu virüsün diğer özelliği de boğaz ağrısı yapmıyor ama öksürük ön planda. Kuru öksürük, ateş ve bir süre sonra da nefes adarlığı görülüyor. Yüzde 10’luk bir grup hastaneye yatacak şekilde, yüzde 5’lik kesim ise solunum desteği alacak kadar etkileniyor. Yüzde 2-3’lük de bir ölüm oranı var.

*Şöyle bir sorun var virüsle ilgili, akciğere tutunduğu yer ACE/2 proteini. Ona tutunuyor ama o aynı zamanda akciğerde iltihabı önleyen bir protein. Onu bozduğu için aşırı bir iltihaplanma ve su toplama oluşuyor. Bu anlamda virüsün tutunduğu yer kötü denk geldi. O proteine tutunmasa böyle şeyler olmayacak.

*Bu protein en çok Asyalı erkeklerde var. Onların etkilenmesi kadınlara göre 3-4 kat fazla. Onun için temel risk grubu erkekler. Diğer bir sorun da sigara içenlerde bu protein daha fazla, bu yüzden de virüsün tutunması daha fazla. Duman virüsün tutunmasını hızlandırıyor. Çin, Tayland, Japonya, Hindistan çok büyük bir risk grubu. Arabistan Yarımadası da etkilenecek bölgelerden bir tanesi. Afrika ise pek etkilenmedi. Ama beyaz ve siyah ırkta bu protein neredeyse 6’da bir. Bu yüzden bütün dünyaya yayılsa beyaz ve siyah ırkta büyük oranda ölümler görülmeyecek. Biz Akdeniz ırkıyız, Asya’dan da aldık ama saf Asyalı değiliz.

*Peki biz ne yapacağız en büyük virüsün bulaşmasındaki etken el teması. Elin ağza götürülmesini engellemeliyiz. Çünkü virüs önce burna yerleşiyor, burnunuzdan elinize ve çevreye… Bu virüs üzerinde yağlı bir kapsül içeriyor. Bu yüzden yapışkan yerlere bayılır. Oralarda toplu taşımada tutunduğumuz yerler. Bu nedenle el yıkamak önemli. Yüzde 70’lik alkollü kolonya da etkili oluyor.

İşte alınması gereken diğer önlemler: