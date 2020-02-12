Corona virüsü Formula 1’i de vurdu!

Çin’de ortaya çıkan ve ölü sayısı binleri bulan corona virüsü, spor etkinliklerini de vurdu. Basketboldan yüzmeye, atletizmden boksa kadar birçok organizasyon başka Çin’den başka ülkelere taşındı. Futbolda Çin Süper Lig’i süresiz olarak ertelenirken, Vuhan’da ortaya çıkan virüs sonrasında Formula 1 yönetimi de kararını açıklayacak. Avrupa basınına göre, F1 yönetimi Çin’in Şanghay kentinde sezonun 4. yarışı olarak planlanan etkinliğin erteleneceğini ya da iptalini duyuracak.

Formula 1 için büyük bir reklam payı oluşturan Çin Grand Prix’sinin ertelenmesi, 22 yarışlık sıkışık takvimde de değişikliğe izin vermeyecek gibi görünüyor.

Öte yandan 2015 ve 2017 takvimlerinde yer alamayan son 2 yıldır yarışlara ev sahiliği yapan Almanya’nın Hockenheimring Pisti, Çin kararından sonra takvime eklenebilir.

Formula 1’de yeni sezon Avustralya GP’si ile başlayacak ve yarış 15 Mart’ta düzenlenecek.

“GEÇEN SEZON TÜM BİLETLER SATILDI” DİYEN WOLFF İPTAL İSTEMİYOR

Yarışa ev sahipliği yapacak olan Şanghay kentine 805 km uzaklıktaki Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, Formula 1 yarışını büyük oranda iptal edecek ya da erteleyecek.

Konuyla ilgili olarak Mercedes F1’in patrono Toto Wolff açıklama yaptı. Çin’deki yarışın yapılmasını umduğunu belirten Wolff, “Parmak izi vermek için Çin konsolosluğuna gideceğim. Yarış iptal olursa üzülürüm. Geçen yıl tüm biletler satılmıştı. Çin, Formula 1’e büyük ilgi duyan taraftarların olduğu ülke” açıklamasını yaptı.