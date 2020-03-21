Corona virüsü gençlere bulaşıyor mu? Corona virüsünün gençlere etkisi ne?

Corona virüsü dünyada yüzlerce ülkeyi etkiledi ve bir pandemi haline geldi. Peki Corona virüsünün gençlere etkisi var mı?

CORONA VİRÜSÜ GENÇLERİ ETKİLİYOR MU?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, virus konusunda gençleri uyardı. Adhanom, virüse yakalanan bir gencin haftalar boyunca hastanede kalabileceğini ve hatta bunun ölümle bile sonuçlanabileceğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ayrıca gençlerin virüsten çok büyük zararlar görmeseler dahi yakınlarına bulaştırma ihtimallerinin yüksek olduğunu ve bu yüzden de dikkatli davranmaları gerektiğini sözlerine ekledi.