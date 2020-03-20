Corona virüsü gerekçesiyle tahliyeleri talep edildi

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yapılan haberle ilgili soruşturma kapsamında iki hafta önce tutuklandı.

Terkoğlu ve Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, corona virüsü salgını nedeniyle tahliye talebinde bulundu. Savcılığa dilekçe yazan Ersöz, “Basın Kanunu kapsamında kalan, katalog suçlardan olmayan ve alt sınırı üç yıl, muhtemel infaz süresi sekiz ay olan atılı suç çerçevesinde tahliye taleplerimiz reddedilmiş ve müvekkillerin haksız tutukluluğu devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

CEZAEVLERİNDE ALINAN ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL

Dilekçede, “Türkiye’de yüzlerce tanılı ve sayısız muhtemel vakaya, ölümlere, milyonlarca vatandaşımız için ölçülemeyen derecede hayati tehlikeye neden olan söz konusu yeni corona virüsü, Silivri 9 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda haksız şekilde tutuklu bulunan müvekkillerimiz için de tutukluluğun devamını fiili ve hukuki olarak riskli kılan bir duruma sebebiyet vermiştir” denildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, corona virüsüyle ilgili ceza infaz kurumlarında alınan önlemlerin elverişli olmadığını belirterek, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tahliyelerine karar verilmesini istedi.