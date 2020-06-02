Corona virüsü gölgesinde 3 milyonluk katamaran

Salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları masraflarını azaltırken MHP’li Akçakoca Belediyesi tekne aldı. AKP, CHP ve İYİ Partili üyelerin aleyhte oy vermesine rağmen, çoğunluğa sahip olan MHP’li üyeler tekne alımına olumlu oy kullandı.

Belediye, “İlçeye gelen iş insanları ile turistler ve yöre halkının doğal ve tarihi güzelliklerden faydalanmaları” gerekçesiyle 400 kişilik gezi teknesi ihalesine çıktı.

Yeni başkan borçları afiş ile açıklamıştı

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde AKP’den MHP’ye geçen Akçakoca Belediyesi’nin yeni başkanı Okan Yanmaz göreve geldikten hemen sonra, AKP’li başkan Cüneyt Yemenici’den kalan borçları ilçeye astırdığı afiş ile açıklamıştı. Afişte, belediyenin 120 milyon 235 bin 624 lira 49 kuruş borcu olduğu belirtilmişti. 25 bin 903 kişilik nüfusu olan Akçakoca’da her bir vatandaşın yaklaşık 4 bin 640 lira borçlu olduğu da vurgulanmıştı.

ACİL DURUM SAYILDI

Teknenin ihalesi, yasadaki “Afet ve deprem gibi acil durum” maddesine dayanılarak pazarlık usulü ile yapıldı. 30 Nisan’da ihale yapıldı. 21 Mayıs günü de teknenin alım sözleşmesi imzalandı. Tekne ihalesini İçöz Yatçılık firması aldı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz göreve geldiğinde “Gezi teknesi olmayan şehirde turizm mi olur” diyerek gezi teknesi alımı için çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

400 kişilik TEKNEDE DÜĞÜN DE YAPILACAK

3 katlı, 400 kişi kapasiteli, 24 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan tekne, yüzer restoran olarak da hizmet verecek. Deniz turlarının yanı sıra teknede düğün nişan da yapılacak.