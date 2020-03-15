Corona virüsü gölgesindeki Galatasaray Beşiktaş maçı İngiltere’de manşet oldu: ‘Sürreal görüntüler…’

Türkiye’de spor müsabakaları Corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanırken en çok dikkat çeken ve merakla beklenen maçta Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti. 0-0 sona eren müsabaka, İngiliz basınında da yer buldu. Daily Mail’in haberinde Boş Türk Telekom Stadyumu’nun baştan uca spreyle dezenfekte edilmesi hakkında “sürreal” ifadesine yer verildi.

Dünyada futbol ve spor müsabakaları neredeyse durma noktasına gelirken ve Avrupa’da futbol gerçekten çok büyük ölçüde durmuşken İstanbul derbisinin oynanması dış basında dikkat çekti. İngiliz Daily Mail’in spor sayfasında manşette verdiği haberin başlığında “Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa’nın oynanan az sayıda maçından birinde, önceden dezenfekte edilmiş boş bir statta… tatsız bir 0-0 çıkmazı için kozlarını paylaştı” ifadeleri yer aldı.

Haberde seyircisiz oynanan maçta doğal olarak temponun düşük olduğunun altı çizilirken futbolcuların dirsek selamlaşmaları ve boş koltukların maç öncesinde dezenfekte edilmesi “sürreal maç önü sahneleri” olarak aktarıldı. Türkiye’nin henüz ligleri durdurma kararı vermediğinin de altı çizilirken ülke genelinde alınan pek çok önlem kararına da haberde yer verildi. Ayrıca Reuters da seyircisiz oynanan müsabakayı yakından takip etti. Portekiz gazetesi A Bola’nın da internet sitesinde maç öncesi önlemler haber olarak yer aldı.