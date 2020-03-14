Corona virüsü haberine gözaltı

Antalya’da bir haber sitesine corona virüsü haberi için soruşturma açıldı. Sitenin Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol ve Genel Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın, evlerinden polisler tarafından alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

İki gazetecinin dün gece saatlerinde sitede yayımlanan Antalya’nın Demre ilçesinde corona virüsü haberi nedeniyle ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Küçükaydın ve Özyol, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“HALKI PANİĞE SEVK ETMEKLE SUÇLANDIK”

Amaçlarının haber yapmak olduklarını Belirten Küçükaydın, “Sabah beni ve arkadaşım İdris Özyol’u evlerimizden aldılar. Halkı paniğe sevk etmekle suçlandık. İfade verdik. Savcılık konu ile ilgili dava açıp açmayacağına karar verecek. Daha sonra haberi kaldırdık. Amacımız vatandaşı virüs konusunda daha duyarlı hale getirmekti. Ama toplumun algısı farklı olarak algılanıyor burada. Devlette bu konuda otokontrol uyguluyor. Yalan haberlerin ilerlememesi içinde kontrollü değerlendiriyor” dedi.