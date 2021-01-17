Corona virüsü hamileleri nasıl etkiliyor?

Yeni coronavirüsün hamileler ve anne karnındaki bebekler üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmalar devam ederken, anne adayları ister istemez endişeye kapılıyor. Doç. Dr. Gökhan Boyraz’a bu konuda merak edilenleri sordum. İşte açıklamaları…

– Covid-19’un gebelik sürecinde getirdiği riskler nelerdir?

Gebelik, anne adayının vücudunda bir dizi değişikliklere yol açmaktadır. Bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler sonucunda, hamileler solunum yolu viral enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale gelir. Bilimsel çalışmalara göre, Covid-19 enfeksiyonu gebelikte daha ağır klinik seyir gösterebilmektedir. Virüse yakalalan hamilelerin yoğun bakım ihtiyaçları hamile olmayan kadınlara göre daha yüksek olmaktadır. Hamile kadınlarda yoğun bakım riski yüzde 62 daha yüksektir. Ayrıca solunum cihazına bağlanma riski ise yüzde 88 daha fazladır. Gebelik öncesi var olan dahili hastalıklar (şeker hastalığı, astım, hipertansiyon gibi), anne yaşının ileri olması ve obezite klinik seyri daha riskli hale getirmektedir. Bu nedenle gebeler Covid-19 açısından yüksek risklidir.

– Bebeğe anne karnındayken virüs geçer mi?

Hamile kadınların Covid-19’un bebeklerine bulaşı ile ilgili kaygıları da var. Şu ana kadar yayınlanan bilimsel veriler ise anne karnında, anneden bebeğe Covid-19 virüsü bulaşma riskinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Ancak bu risk tamamen dışlanamamaktadır.

– Covid-19 şüphesi olan kişilerden mutlak izolasyon şart.

– Mümkün olduğunca evden çıkılmamalı.

– Şüpheli yüzeylerle temas sonrası en az 20 saniye, su ve sabun ile eller yıkanmalı. Yıkanmamış ellerin gözlere, buruna ve ağza sürülmemesine dikkat edilmeli.

– Sosyal mesafe korunmalı.

– Maske kullanılmalı (gerekirse çift maske takılmalı).

– Düzenli ve dengeli beslenilmeli.

– Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanılmamalı.

Pandemi sürecinde, bulaş riskini en aza indirebilmek için rutin gebelik takibi programında bazı değişikler yapılması faydalıdır. Birçok merkez, gebelerin daha az sosyal ortama girmeleri için esnek bir gebelik takip programı belirlemektedir. Bu planda, gebenin hekime kolay ulaşabilirliği önemlidir. Şüpheli bir durumda gerekirse önce hastaneye gitmeden hekimi ile temasa geçmeli ve ihtiyaç duyulursa hastaneye başvurmalıdır.

Şüpheli teması olan ve ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı olan tüm gebelere test önerilmelidir. Coronavirüs testi pozitif olan gebelerde gerekli izolasyon şartları sağlanmalı, destek tedavisi planlanmalıdır. Klinik tablo ağır ise tedavi hamile olmayan kadınlara benzer şekilde antiviral tedaviyi de içermektedir. Klinik bulgular yakından takip edilmelidir.