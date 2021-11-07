Corona virüsü ilaçlarında yarış başladı: Hangisi daha etkili, Türkiye 90 ülkeden biri mi?

Dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı ilaç şirketleri ve bilim insanları bir ilaç geliştirmek için yarışa başladı.

Sozcu.com.tr

2019’un sonunda ortaya çıkan corona virüsü salgınına karşı bilim insanları ilaç geliştirme yarışını hızlandırdı… Merck&Co’nun geçen ay yaptığı açıklamada şirketin geliştirdiği Covid-19 ilacının ağır hastalığa karşı umut verici sonuçlar elde ettiğini açıklamasından sonra Pfizer’dan da benzer bir açıklama geldi.

Henüz her iki şirket de yapılan araştırmaların tam sonuçlarını yayınlamazken, Pfizer geliştirdiği ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 oranında azalttığını açıkladı. Merck ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada ise ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 50 oranında azalttığını açıklamıştı.

Pfizer’ın ilacına Paxlovid ismi verilirken Merck’in geliştirdiği ilacın İngiltere’de Lavgrevrio ismiyle kullanım onayı aldığı da biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ İLAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ

Dünya çapında corona virüsüne karşı birçok aşı geliştirilirken, Covid-19’a yakalananların tedavisi için ilaç şu an oldukça sınırlı.

Hastaneye yatacak kadar hasta olanlara antikor ilaçları verilirken bunların hastane ortamında sunulması gerekebiliyor.

İLAÇLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Hem Merck & Co’nun hem de Pfizer’ın geliştirdiği ilaçların 5 gün boyunca alınması gerekiyor. Pfizer’ın ilacı sabah 3 hap ve akşam 3 hap almak üzere tasarlanırken Merck’in ilacı ise sabah 4 ve akşam da 4 hap almak üzerine geliştirilmiş.

Pfizer’ın ilacı corona virüsünün yayılmasına sebep olan enzimleri engellemeye yönelik içeriğe sahip. Pfizer’ın ilacında ritonavir isimli bir madde bulunurken bunun midede yan etkilere sebebiyet verebileceği kaydedildi.

Ridgeback Biotherapeutics isimli şirketle ilaç geliştiren Merck’in ilacı ise corona virüsünün genetik kodunu bozan bir mekanizmaya sahip. Virüste rastgele mutasyon yaratan bu ilaç, corona virüsünün yayılmasını engelliyor ve direncini kırıyor.

CORONA VİRÜSÜ İLAÇLARI NE KADAR GÜVENLİ?

Her ne kadar iki şirket de ilaçlarla ilgili yapılan testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasa da ilacın güvenli olduğunu açıkladı.

Pfizer, testlere katılanların yaklaşık yüzde 20’sinde yan etkinin hafif olduğunu açıklarken yan etkileri ağır hissedenlerin oranının yüzde 1.7 olarak duyurdu.

Merck ise, araştırmaya katılanların yüzde 12’sinde yan etki görüldüğünü de açıkladı. Merck’in geliştirdiği ilacın bulunduğu kategorideki ilaçların hayvanlar üzerinde doğum sorununa sebebiyet verdiği açıklandı.

Merck, bu durum ile ilgili araştırmalarda insanlarda benzer sorunlara yol açmayacağını duyurdu.

HANGİ ÜLKELER ALIYOR?

Henüz ilaçlar için resmi fiyatlar açıklanmasa da birçok ülkenin şirketlerle görüşmeye başladığı biliniyor…

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Cuma günü yaptığı açıklamada 90 ülke ile irtibatta olduklarını ve müzakerelerin devam ettiğini söylemişti. Bu 90 ülke içinde İsrail’in olmadığı bizzat İsrail hükümeti tarafından açıklanırken, Güney Kore de ilaç almak için Pfizer ile el sıkıştığını duyurdu.

Türkiye’nin ise Merck & Co ve Pfizer ile corona virüsü ilacı için görüşmeler yapıp yapmadığına dair bir açıklama gelmedi.

İlginizi Çekebilir Dünya Merck’in geliştirdiği Covid-19 ilacını almak için yarışa başladı: Türkiye de alacak mı? İlginizi Çekebilir İngiltere, Merck’in geliştirdiği Covid-19 ilacına onay verdi