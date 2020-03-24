Corona virüsü ile ilgili Bilim Kurulu üyesinden çok önemli uyarı!

CNN Türk’de Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında aşı çalışmaları ve virüse karşı etkili olan ilaçlar ile Türkiye’de salgının durumu konuşuldu.

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. ABD’nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail’in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini açıkladı.

“AŞI 1 YIL SONRA KULLANILABİLİR”



Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı.

Ünal, virüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini belirterek, “Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE- İTALYA KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’deki vaka sayısındaki artış hızını İtalya’ya benzetenlere de yanıt veren Prof. Ünal, böylesi bir karşılaştırma için milyon kişideki orana bakmak gerektiğini söyledi.

İtalya’da milyon kişide vaka sayısının 978 olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye’de ise bunun sadece 15 olduğunu ifade etti.

“HERKES KENDİNİ POZİTİF SAYSIN”

Ünal, “Bir taraftan hastalarımızı tedavi edeceğiz ama en önemli iş yeni vaka bulaşmasına engel olmak. Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysın bu 3 haftada” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.