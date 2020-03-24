Corona virüsü insanın doğaya etkisini gözler önüne serdi

196 ülkede yaklaşık 392 bin insana bulaşan ve 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü yüzünden birçok ülke önlemlerini sıkılaştırdı… ABD’de 16 eyalette kısmi ve bütünsel sokağa çıkma yasakları uygulanırken, ülke içerisinde 158 milyon yani ABD nüfusunun yaklaşık yarısı bu yasak, kısıtlama ve uyarılardan etkilendi.

ABD ve Avrupa ile birlikte Çin’de de uygulanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte dünya çapında her 5 kişiden 1’i bu durumdan etkilendi. Bu rakamlara göre dünya nüfusunun 5’te birine ya sokağa çıkmak yasaklandı ya da “evden çıkmayın” uyarısı yapıldı.

Yaşanan bu kitlesel yasakların yanı sıra corona virüsünün üretim ve ticarete de ciddi etkisi oldu… Başta Çin ve İtalya olmak üzere corona virüsünün yoğun olduğu bölgelerde endüstri durma noktasına geldi. Bu duruma otomobil trafiğinin de azalması eklenince insanlığın, Dünya üzerindeki yıkıcı etkisi gözler önüne serildi.



NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın salgının başladığı dönemde çekilen uydu görüntüleri, endüstrinin ve insanlığın doğaya ne kadar zarar verdiğini gözler önüne serdi… Fabrikaların durması ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Çin’de çekilen görüntülerde 1 Ocak ve 20 Ocak 2020 tarihleri arasındaki nitrojendioksit seviyeleri görülüyor. Sarı renkle görülen nitrojenoksit, kirliliği 20 Ocak’taki görüntüde adeta yok oluyor.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Hava Kalitesi Araştırmacısı Fei Liu, Nitrojen Dioksit miktarının daha önce 2008’de görülen ekonomik durgunluk sırasında birkaç ülke üzerinde düştüğünü, ancak düşüşün kademeli olarak gerçekleştiğini söyledi. Liu, “Böyle geniş bir alanda, belirli bir olaya bağlı olarak ilk kez bu kadar dramatik bir düşüş görüyorum” demişti.

Corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya’nın turizm merkezi Venedik’te de benzer görüntüler ortaya çıktı… Kartpostallardan filmlere, birçok detayda uluslararası kamuoyunun karşısına çıkan Venedik kanalları ve gondollarının bölgeye aslında ne kadar çok zarar verdiği gözler önüne serildi. Sokağa çıkma yasağının gelmesi, bütün mağaza ve lokantaların kapanmasının ardından turizmin de bittiği Venedik’te çevre kirliliği rekor seviyede düştü.

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Öyle ki sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda Venedik’in meşhur kanallarında suyun temizlendiği görülüyor. Bazı video ve fotoğraflarda kanalların dibinde balıkların yüzmesi dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA DA ETKİSİ YÜKSEK

Corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından bir dizi önlemlerin alındığı Türkiye’de de benzer bir gelişme yaşandı… Corona virüsü salgını dolayısıyla insanların dışarı çıkmamasının ve trafik yoğunluğunun azalması ile birlikte hava kalitesinin de iyileştiği açıklandı.

Son günlerde İstanbul’da hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı açıklanırken, İTÜ´den Prof. Dr. Hüseyin Toros, ocak ayında partikül madde değerlerinin 50 mikrogram olarak ölçüldüğünü şu anda ise yüzde 30 azalarak 30 mikrograma düştüğünü söyledi.

Sanayi tesislerinin varlığı, trafik yoğunluğu ve havaların soğumasına bağlı olarak ısınma araçlarının artmasıyla hava kirliliğinin yoğun yaşandığı İstanbul’da hava kalitesi 1 hafta içinde orta seviyeden iyi seviyeye yükseldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Hüseyin Toros, atmosfere çıkan kirleticilerin üç ana nedeni olduğunu söyleyerek, “İlki ulaşım, ikincisi sanayi tesisleri, üçüncüsü ise ısınma amaçlı kullanılan araçlar. Dolayısıyla havayı kirleten üç etken azalınca havanın kalitesinde de ciddi iyileşmeler oldu” dedi.

Prof. Dr. Toros, “Ocak ayında partikül madde değerleri 50 mikrogram olarak ölçülürken şu anda yüzde 30 azalarak 30 mikrograma düştü. Artık daha temiz bir havayı soluyoruz. Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenyurt, Kartal. En temiz havaya sahip ilçeler ise Sarıyer, Şile, Beykoz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.