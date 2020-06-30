Corona virüsü insanlara nasıl bulaştı?

Bilim insanı Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, yıllardır sürdürdüğü çalışmalar ışığında SARS- Cov-2 corona virüsü türünün insanlara hangi yolla bulaşmış olabileceğini açıkladı. Kenelerin ara konakçı olabileceğini ileri sürdü. Dünya için yeni hipotezlerde bulundu…

UZMANLARI UYARDI

Özellikle Lyme hastalığıyla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan ve bu konudaki bulguları nedeniyle daha önce Özel Uluslararası Bilim Kurulu tarafından Cenevre’de yapılan toplantılara davet edilip, aynı zamanda bu konuda Uluslararası Özel Komite Üyesi olan Prof. Dr. Çetin, yaşanılan salgın nedeniyle Wuhan ve Hollanda’daki uzmanları da uyardı.

Çetin; “Mağara yarasalarına özgü başta keneler olmak üzere diğer kan emici eklem bacaklı türlerinin de SARS-CoV-2 virüsü taraması yapılmalıdır. Ayrıca virüsün yoğun olarak görüldüğü bölgelerde özellikle fare ve sıçan türlerinde de acilen taramalar yapılmalıdır.

Örneğin Hollanda da kanalizasyon sularında bu tehlikeli virüs tespit edildi. Unutmayalım milyonlarca insanı öldüren Veba hastalığı sıçanlar ve onların üzerinde yaşayan pireler vasıtasıyla insanlara bulaşmıştı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

YARASA KÖKENLİDİR

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, yarasalardan insanlara bulaş yolunun ara konakçısı olarak Domuz, Misk kedisi ve Pangolin’lerin olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak bu konuda günümüze kadar kesin bir tespit ortaya konamamıştır.

En yakınlık oranı Pangolin’lerden izole edilen corona virüsü suşu (türü) olmuştur. Dünyada tespit edilen 1400’den fazla yarasa türü bulunmaktadır. Yarasalarla dolaşan en az 1500 corona virüsü suşu tespit edilmiştir (Wuhan Viroloji Enstitüsü). SARS, MERS, EBOLA ve SARS-Cov-2 pandemileri Yarasa kökenli zoonotik hastalıklardır.

Ara konakçılar vasıtasıyla zamanla insanlara bulaşmış ve sosyo-ekonomik felaketlere yol açmışlardır. Yeni corona virüsü, mağara yarasalarına özgü kenelerden ya insanlara doğrudan ya da insanların temasta olduğu evcil ya da yabani memeli hayvanlar vasıtasıyla bulaşmış olabilir.

YARASALAR VİRÜS YUVASIDIR

Çeşitli mağaralarda yaşayan yarasa türleri, farklı bölgelere birçok virüs/bakteri türünü de taşımak suretiyle diğer canlılara bulaşmasında rol oynarlar. Dışkıları veya tükürükleri vasıtasıyla birçok memeli hayvanı enfekte edebilirler. Yarasa ve kuşlar, pandemi potansiyeli olan virüsler için ‘rezervuar’ canlı grubu olarak kabul edilirler.