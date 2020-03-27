Corona virüsü interneti etkileyecek mi?

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, corona virüsü sebebiyle vatandaşların daha çok vakit geçirmeye başladığı internet kullanımı ve alt yapı ile ilgili Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Aktepe, Türkiye’de altyapının yeterliği olduğunu ve fiber altyapıya yönelik yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu;

*Hem çevrimiçi eğitimlere hem de evde çalışma düzenine geçen firma ve kurumların video konferans toplantılarına ve dosya paylaşımlarına hizmet veren ülkemizdeki mevcut sabit ve mobil internet altyapısının yeterli olduğunu değerlendiriyoruz.

*Söz konusu hizmetler nedeniyle trafik her geçen gün artmaktadır. Kullanıcıların evde kalmaya teşvik edilmesi nedeniyle Avrupa’da internet kullanımının yüzde 50’den fazla arttığı görülmektedir. Benzer bir artışın ülkemizde de olması beklenmektedir.

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyanık da artan internet kullanımına dikkat çekerek, “Türkiye’de internet kullanımı sürekli artış eğilimde olan bir olgu. Özellikle çocukların ve gençlerin kullanımı artıyor. Eğitim materyallerinin de çevrimiçi olması bu oranı artıran bir diğer unsur. 50 yaş üstünde de artış akıllı telefonların hayatlarımıza girmesiyle ve iş hayatının yavaş yavaş dijitalleşmesi ile oldu. Fakat son zamanlarda yaşadığımız corona virüsü salgını sebebiyle internette geçen zamanımız ve çevrimiçi olma halimiz daha çok arttı. Şirketler, bazı devlet kurumları ve bağımsız oluşumlar daha önce ücretli ya da sınırlı olan içeriklerini herkese ücretsiz sunmaya başladı. Bu gibi olgular da internet kullanımını çoğaltan sebepler” diye konuştu.

NE KADAR BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU?

Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uyanık, artan internet kullanımına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“TÜİK’in araştırmasına göre 2018’de %72’lerde iken bu rakam 2019’da %75 seviyelerinde görünüyor. 2015’te bu oran %69 seviyesindeydi. WeAreSocial & Hootsuite’in yaptığı araştırmayı incelersek daha net rakamlara ve internet kullanımının artan oranlarına ulaşabiliriz.

2015 yılındaki bu raporun verilerine göre Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 37.7 milyon olarak görülüyor. 2020 yılına geldiğimizde ise rapora göre Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 62.07 milyona ulaşmış durumda. 2020 raporunda ayrıca Türkiye’nin internette ortalama geçirdiği süre bakımından 7 saat 29 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Ocak 2019 yılından Ocak 2020 yılına kadar internet kullanıcı sayısı 2.4 milyon kadar artmış durumda”

TÜRKİYE ÖZELİNDE ÖNLEM ALINIYOR MU?

“Yaşadığımız bu süreçte internet kullanımının artması bazı bölgelerde sorunlara yol açabilir” diyen Şevket Uyanık, “Zaten uzun yıllardır neredeyse dünyanın en yavaş, en pahalı ve sansürlü internetini kullanıyoruz. Akşam belli bir saatten sonra Adil Kullanım Kotası altında internetimizin hızı ve bant genişliği azaltılıyor. Maalesef AKK kaldırıldı dediler ama kalkmadı. Altyapı yetersizlikleri ve ekonomik sebeplerden dolayı bir önlem alınamıyor. Türkiye’deki internet tekeli başka firmaların yatırımlarına izin vermiyor. Burada vatandaşlara düşen görev, kota gibi getirilen kısıtlamalara karşı bilinçli olmak, ödedikleri fatura için hak talep etmek, sorgulamak ve karşı çıkmak” diye konuştu.

KULLANICILAR ÖNLEM ALMALI MI?

İnternet kullanıcılarının yoğun kullanım zamanlarında ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler de veren Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyanık, şöyle devam etti; “İnternet yavaşlamalarına karşı bazı teknik önlemler alınabilir ama bu internet hızını çok fazla etkilemeyecektir. Örneğin, modem ayarlarından farklı kanallar seçilebilir.

Fiyatı oldukça uygun olan Wi-fi güçlendirici cihazlar ile evin her yerinde internet güçlendirilebilir. Daha önce de dediğim gibi vatandaşlar ancak bu yavaşlatmalara karşı itiraz ederek önlem alabilirler. İnternet hız testi yapıp bu hızların ödediğimiz faturaya karşılık gelmediğini ispatlayabilirler.