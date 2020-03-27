Corona virüsü korkusuyla cezaevinden kaçtılar

İran’ın Saggız şehrinde şehrinde 80 mahkumun corona virüsü korkusuyla cezaevinden kaçtığı belirtilirken, diğer mahkumların salgın korkusuyla isyan çıkardığı aktarıldı.

Polis, Saggız şehrinde tüm giriş ve çıkışları kapatarak, firar eden mahkumları arıyor.

İran’da daha öncede corona virüsü nedeniyle bazı şehirlerde mahkumlar cezaevinden firar etmişti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülke genelinde 10 bin mahkum için corona virüsü nedeni ile af kararı çıkartırken, şuana kadar 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakıldı.

İran’da bugüne kadar corona virüs salgını nedeniyle 2 bin 300’den fazla insan hayatını kaybetti, 32 binden fazla insan ise karantina altına alındı. (İHA)

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