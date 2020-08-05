Corona virüsü nasıl anlaşılır? Corona virüsü belirtileri neler?

Belirtileri normal hastalık gibi ancak sonu ölümle dahi sonuçlanabilen corona virüsü vatandaşlarda korku ve endişe yaratmaya devam ediyor. Tıp dünyası ise corona virüsüne karşı bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Peki corona virüsü hangi belirtilerle ortaya çıkıyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.

Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir.

Klinik tablolar yeni tanımlanmaktadır. Yayınlarada vaka sayıları kısıtlı ve birbirinden farklı olduğu için ortalama inkübasyon periodu farklı bulunabilmektedir. Şu ana kadar yayımlanmış olan bilimsel yayınlara göre kabul edilen inkübasyon süresi 2-14 gün arasındadır. Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir, Ancak bugün için COVID19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Sağlık Bakanlığı’nda yer alan bilgilere göre, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı bilgilere göre, kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.

Nadir olarak bu hastalık ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yaşlılar ve başka sağlık sorunları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan kişilerin corona virüsü hastalığını ağır geçirme olasılığı daha yüksek olabilir.