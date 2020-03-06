Corona Virüsü Nedeniyle 290 Milyon Öğrenci Okula Gidemiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle 13 ülkede 290 milyon öğrencinin okula gidemediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Organizasyonu (UNESCO) yaptığı açıklamada, Corona virüsü nedeniyle okula gidemeyen öğrenci sayısının dünyada rekor düzeyde arttığını ve bu sayının daha da artabileceğini kaydetti.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Corona virüsü nedeniyle küresel çapta okula gidemeyen öğrencilerin sayısındaki hızlı artışın daha da uzun sürmesi halinde dünya genelinde eğitimin ciddi tehdit altına gireceği uyarısında bulundu.

“Öğrencilerin okul dışında kalması hem eğitimi hem de ekonomiyi tehdit ediyor”

UNESCO mevcut durumun ülkeleri hem eğitim hem de ekonomik alanda tehdit ettiğini belirtti. Corona virüsü yüzünden okula gidemeyen öğrencilerin evde kaldıkları süre içerisinde aileleri tarafından bakılma gibi temel bir sorunun ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Anne ve babaların okul dışında kalan küçük çocuklarının bakımı için işlerine gitmediğine değinilerek, bu durumun da iş gücüne büyük sekte vurup ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Eğitim bakanlarıyla acil toplantı

UNESCO Genel Direktörü Azoulay, “Sağlık ve diğer krizler sonrasında geçici okul kapanmaları ne yazık ki artmaktadır. Bu durum öğrencilerin eğitim hakkını tehdit edebilir” dedi.

Azoulay, UNESCO’nun herkes için eğitimin sürekliliğini sağlamak için ülkelerle birlikte çalışmalar yaptığını belirterek, “Mevcut durumda öğrencilerin eğitim dışında kalmaması için büyük ölçekli uzaktan eğitim programlarının uygulanmasına çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Corona virüsü nedeniyle öğrencilerin okul dışında kaldığı ülkelerin eğitim bakanlarıyla acil toplantı yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Dokuz ülke daha okul kapatma kararı alabilir”

UNICEF yetkilileri, Corona virüsü riski nedeniyle dokuz ayrı ülkenin daha okulları geçici olarak kapatabileceğini belirterek, “Eğer bu ülkeler de okulları kapatma kararı alırlarsa mevcut okula gidemeyen öğrenci sayısına yaklaşık 180 milyon öğrenci daha eklenebilir” dedi.

Resmi UNESCO rakamlarına göre Corona virüsü salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin büyük çoğunluğunun Çin’de olduğu belirtildi. UNESCO, Çin’de yaklaşık 233 milyon, Japonya’da 16,5 milyon ve İran’da 14,5 milyon öğrencinin Corona virüsü nedeniyle okul dışında kaldığını belirtti.

WHO: “Bazı ülkeler Corona virüsünü yeterince ciddiye almıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanon Ghebreyesus, bazı ülkelerin ya salgını yeterince ciddiye almadığı ya da durdurmak için çaba göstermediğini belirterek, “ Hükümetler soruna tüm mekanizmalarını işleterek katılarak, kolektif, koordineli ve kapsamlı bir yaklaşım içinde olurlarsa Corona virüsüne karşı verilen mücadelede başarılı olabiliriz” dedi.