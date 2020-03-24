Corona virüsü nedeniyle dünya, ‘hayalet kente’ döndü!

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle, bugüne kadar 18 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti, 400 binden fazla insan ise karantina altına alındı.

Çin’den sonra virüsten en çok etkilenen ve Avrupa’da corona virüsünün yayılmasında merkez konumda olan İtalya’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İtalya’nın ardından Almanya, Fransa, Polonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının yanı sıra sokakta iki kişiden fazla kişinin yan yana gelmesi ve dolaşması yasaklandı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 150’den fazla ülke virüse karşı alarma geçerek tedbirlerini artırdı.

Sokağa çıkma yasakları sonrası başta İtalya olmak üzere, dünyanın pekçok yerindeki ünlü yerler boş kaldı.

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