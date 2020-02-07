Corona virüsü nedeniyle evinden çıkana para ve hapis cezası!

Çin’de ortaya çıkmasının ardından hızla dünya ülkelerine yayılan Corona virüsü, dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ediyor.

Hong Kong, ülke genelinde 26 onaylanmış Corona virüsü vakası ve bir ölümün ardından virüse karşı alınan önlemleri artırmaya karar verdi.

Bu karar doğrultusunda Çin’den Hong Kong’a gelen herkes, Corona virüsü riskine karşı 2 hafta süreyle kendisini bir otel odasına kapatarak veya evlerinden dışarı çıkmayarak izole etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, yalnızca Çin’de 636 kişinin ölümüne neden olurken en 25 ülkeye yayıldı. (İHA)

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