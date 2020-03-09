Corona virüsü petrol piyasalarını da vurdu!

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan Cuma günü Rusya’yı üretimi önemli oranda azaltmaya ikna edememişti.

Suudi Arabistan bunun üzerine hafta sonu petrol fiyatlarını düşürmüştü.

Petrol fiyatları Cuma gününden bu yana yüzde 30 düşmüş durumda.

CORONA VİRÜSÜ PETROLE TALEBİ AZALTTI

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petro üreticileri, corona virüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Rusya, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti.

Petrol fiyatları en son Ocak 2016’da mevcut seviyesindeydi.

Uzmanlar petrol fiyatlarının yakında son 16 yılın en düşük seviyesine gerileyebileceğini söylüyor.

Tokyo Borsası yüzde 5’ten fazla düştü

TOKYO BORSASI YÜZDE 5’TEN FAZLA DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji şirketlerini olumsuz etkilemesi sonrası ve corona virüsün yatırımcıları giderek daha fazla kaygılandırması nedeniyle Asya piyasaları haftaya düşüşle başladı.

Haftanın ilk işlem gününde Avustralya’da Sydney Borsası’nda hisse senetleri ortalama yüzde 6,6 değer kaybetti.

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