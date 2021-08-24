Corona virüsü risk haritasında bir tek o il kırmızı kaldı

Coronayla mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Şimdiye kadar 90 milyondan fazla aşılamanın yapıldığı Türkiye’de, risk haritasında tek kırmızı kalan il Şanlıurfa oldu.

Sağlık Bakanlığı salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Türkiye’nin risk haritasının yer aldığı güncel tabloda birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması yüzde 57.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 405 bin 737 oldu.

TEK KIRMIZI İL ŞANLIURFA

Haritada 30’dan fazla il yüzde 75 aşılama oranının üstüne çıkarak mavi renge döndü. Son paylaşılan tabloda kırmızı renkte kalan tek ilse Şanlıurfa oldu.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır takip etti.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir takip etti.

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