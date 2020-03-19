Corona virüsü salgını: Komşuda 149 kişi daha öldü

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra küresel bir panik yaratan corona virüsünün İran’daki etkisi artıyor… Çin’in ardından İtalya ile birlikte corona virüsünden en çok etkilenen ülke olan İran’ın Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ali Rıza Raisi, devlet televizyonundan açıklama yaptı.

Raisi, “Son 24 saatte 149 ölüm oldu. Corona virüsünden ölenlerin sayısı 1284’e çıktı. Maalesef dünden itibaren 1.046 yeni vaka meydana geldi” dedi. İran’da dün ölüm sayısı 1135’ti.

Bu açıklamalardan çok kısa bir süre sonra İspanya Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. İspanyol yetkililer bir gece corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 209 artarak 767’ye çıktığını açıkladı.

İspanya’daki vaka sayısının da 13.716’dan 17.147’ye çıktığı belirtildi.