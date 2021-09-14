Corona virüsü salgınını kontrol altına alan Çin’de panik: İki günde katlanarak artıyor

Corona virüsü salgınının 2019 yılının son haftalarında ortaya çıktığı Çin’den korkutan haberler geliyor… Çok sıkı kapanma ve yasaklar ile birlikte vaka sayılarını tek haneli rakamlara indiren Çin’in güneydoğusunda dün 22 olan vaka sayısı bugün katlanarak arttı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınıyla çok sert mücadele eden Çin’de Covid-19 kabusu tekrar başlıyor…

Dün ülkenin güneydoğusundaki Fujian’da 22 olarak açıklanan vaka sayısının bugün katlanarak arttığı belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün bölgede 59 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son dört gün içinde Zheijang ve Guangdong eyaletleriyle komşu olan Fujian’da 102 enfeksiyon açıklaması yapıldı. Fujian’daki salgının 3.2 milyon nüfuslu Putian kentinde başladığı belirtilirken ilk vakanın 10 Eylül’de tespit edildiği duyuruldu. Putian’daki hastalardan alınan numunelere göre vakaların bulaşıcılık oranı çok yüksek olan Delta varyantı olduğu belirlendi.

Öte yandan bölgenin sahil kasabası Xiamen’de de vakalar katlanarak artıyor. 12 Eylül’de sadece 1 vaka açıklanan bölgede 13 Eylül’de 32 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Yetkililer çok sıkı yasak ve kısıtlama getirirken, sinema salonları, spor salonları, barlar ve konser alanları kapatıldı. Bölgede yaşayanlara zorunlu bir gerekçe gösterilmediği sürece şehirden çıkmaları yasaklandı.

Resmi verilere göre 95.340 vakanın tespit edildiği Çin’de ölüm sayısı da 4.636 seviyelerinde.

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